Las reacciones por el suicidio de Lorenzo no se hicieron esperar, especialmente del lado de las víctimas, quienes no dudaron en sostener que con su muerte “no hay justicia” y señalar que gracias al encubrimiento por parte del Poder Judicial y de las autoridades eclesiásticas, el cura pudo permanecer en libertad. “Con su suicidio, Lorenzo termina convalidando la basura de persona que era y de lo que fue capaz. Es un cobarde. Sabía en el fondo, con las pericias, que era consciente de lo que hizo y tuviera las disociaciones en su psiquis que tuviera, sabía lo que hacía. Demostró ante los ojos de la sociedad quién era realmente. Las únicas víctimas son lo chicos que se animaron a denunciarlo”, dijo a Infobae la hermana de una de las cinco víctimas del también ex capellán en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que fue confesor del cura abusador Julio Grassi..