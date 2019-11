Al regresar, se encontraron con una escena que no podían entender, según reconstruyó Infobae. Castelli, el mismo preso que se había negado a declarar un rato antes, estaba confesando el robo. “¿Qué pasó?”, preguntó Kollman. “Es que me comí el sándwich”, contestó Castelli. Para los empleados, algunos de los cuales figuran en el acta, lo que había pasado no tendría que haber pasado de una anécdota. “Eh, Nachito, te comieron el sanguche”, le decían al que había pagado el almuerzo del preso. Pero no entienden cómo la historia devino en lo que ocurrió después. “Me da vergüenza”, dijo a Infobae uno de los consultados.