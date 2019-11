K.L fue escuchada mientras hablaba de trabajo sexual con al menos cuatro mujeres. A dos de ellas las amenazó explícitamente. “Volteate al viejo y no me jodas más”, le dijo a una. “Volteate al viejo”, le repitió a otra: “Si no te volteás al viejo no vengas más". K.L se tornaba agresiva, levantaba la voz para disciplinar a las promotoras. “No me rompas las pelotas”, gritó una vez.