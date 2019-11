Todo comenzó cuando Chávez, a bordo de un Renault Megane, regresaba a su casa junto a su familia luego de salir a cenar. De un momento a otro vio que desde un Peugeot 207 comenzaron a hacerle señas con luces para que lo dejara pasar. Al comienzo, no accedió. No estaba dispuesto a ceder a la presión del otro conductor que estaba desesperado por pasar. Finalmente Doti logró su objetivo y lo sobrepasó, no sin antes intercambiar miradas desafiantes con Chávez.