Roncaglia rara vez rompe la formalidad cuando habla en público, el tema le pesa. Valdés declaró en la propia fuerza que el ataque había sido externo. Fuera de Roncaglia, en la fuerza misma, no hablan mal de él. Usualmente cuando un jefe cae sus viejos enemigos encienden el chat para lanzar dardos. Este no parece ser el caso. El jefe de Santa Fe, promoción 1989, no tiene una fila aparente de enemigos en la central de la calle Moreno. No había malas referencias. Dicen que era bueno, que no trabajaba mal.