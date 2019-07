Hasta el momento, no hay detenidos ni imputados por el crimen del pequeño. A casi dos semanas del hallazgo de su cuerpo, la fiscal aseguró que ese punto no refleja lentitud en la investigación: "No hay hasta el momento personas imputadas y no hay órdenes de detenciones libradas inminentemente. Sabemos que queda la sensación de que al no haber detenciones no hay avances, pero no necesariamente tiene que haber una detención para que la investigación avance", afirmó Gioria.