La Policía Bonaerense había comunicado el hecho como un tiroteo entre el grupo de amigos que iba en la camioneta y la Policía. Pero los jóvenes no efectuaron disparos; se comprobó que las armas halladas en el vehículo donde iban ellos -una camioneta perteneciente a la empresa Aysa, que no tiene ventanillas- no fueron utilizadas y la sospecha es que fueron plantadas por los policías cuando notaron que no se trataba de un grupo de delincuentes.