"¿Qué dicen los cumbia? ¿Vamo' a pescá' o no vamo' a pescá? Invito yo. Estoy saliendo de mi barrio, papá. Acá estoy saliendo de mi barrio. Este video va para los cumbia. Mira cómo vivimos la mafia, papá. La mafia la llevo sin mafia. Así papá miren", se ufana y cuando está a metros del portón, y el velocímetro de la camioneta marca 38 kilómetros por hora, le grita al guardia de seguridad que obviamente no lo escucha: "Abrime gato, dale. Abrime el portón, vo. No me haga renegar, gato".