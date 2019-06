Florencia Bertotti: "Mi referente en casa, mi Mujer Maravilla, siempre fue mamá"

A los 36 años y a punto de cumplir un cuarto de siglo en los medios, llega a “mi primera obra teatral para adultos, y que no deriva de un programa de tele”. Se trata de Cien metros cuadrados, comedia que se debate entre la existencia actual y el futuro. Y de eso habla ella: “Hoy mi búsqueda es ir sólo hacia lo que más me gusta”. También, sobre su década junto al actor Federico Amador (“No pensamos casarnos, pero sí en un hijo juntos”), sus TOCs familiares, el feminismo y el aborto: “En lo personal, nunca me haría uno”.