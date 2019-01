"Y empezamos como a discutir. Yo le pedía por favor que se fuera porque no quería problemas. Y él no se quiso ir. Siguió agresivo, volvió a insistir de formalizar, de tener un hijo y como yo le decía que no, llegó un momento que él me dijo 'si vos no me das lo que yo quiero lo voy a tener con tu hija o con tus nietas' y ahí fue donde yo después exploté. Cuando Schiefelbain me dijo esto de que si yo no le daba lo que él quería lo iba a hacer con mi hija o con mis nietas me bloqueé, de los mismos nervios que tenía me bloqueé, se me puso la mente en blanco y se me cruzó todo eso por la cabeza. La violación de mi hija, que el tipo quedó libre, no poder criar a mis otros dos hijos que mi hija siempre me reprochó 'mami ¿porqué no me puedo criar con mis hermanos y me estoy criando sola como estoy?'", declaró Baumgaertner en el juicio.