El propio juez se preguntó si su resolución podría ser constitutiva de una violación a la libertad de expresión: "¿Podría la sanción judicial por el hecho que se investiga generar un efecto disuasivo que actué como mecanismo internalizado de censura para el resto de la sociedad?", planteó. Y unos párrafos después aseguró: "No se trata, pues, del factor de inhibición psicológica para que los ciudadanos no se decidan a cometer un hecho delictivo sino, muy por el contrario, de evitar una restricción a la libertad de expresión que podría ser generada por un efecto similar. Su fundamentación es sencilla, si bien puede criticarse la instrumentalidad de la pena o de ésta concepción particular, no podría de modo alguno considerarse que ésta englobe la inhibición de derechos constitucionales y, mucho menos, de uno de los derechos reconocidos como prerrequisitos para el desarrollo democrático de la nación".