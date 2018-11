"Sus papás estaban separados y ella vivía con la mamá. El padre en cambio vivía en la 1-11-14. Tenía un montón de amigos que la querían y a pesar de eso no le gustaba salir mucho. Era muy de su casa. No andaba en nada raro. No puede ser", relató una joven. "No lo puedo creer", dijo a su turno la mamá, quien no paraba de tocarse la cara ante el estupor que le causó el homicidio. "Yo la veía todos los días cuando vengo a buscar a mi hijo, que es compañero de su hermanito. Es increíble. Pobrecita. Pero es que en la villa pasan cosas muy pesadas. Eso viene de ahí", no dudó en afirmar.