Infobae buscó hablar con Kevin para esta nota. No quiso. Sentado en el penal de Ezeiza, el panorama no se ve bien para él: los fiscales Rívolo y Marquevich lo elevaron a juicio junto a Insaurralde por el secuestro de la hija del "Gordo Papa" dos semanas atrás. La postura de la defensa, liderada por la abogada Débora Hambo -ex defensora de Pablo "Bebote" Álvarez, hoy dedicada a casos de violencia de género-, es que la Justicia federal no permitió que Kevin sea defendido.