No hay miedo de un linchamiento, no por el momento, no en los cálculos del fiscal Illanes que no cree que la familia de la víctima pueda instigar que les incendien la casa a la familia de Nahuel. No hay, por lo pronto, un patrullero de custodia en la puerta a la espera de que el barrio llegue enfurecido con gritos y un bidón de nafta.