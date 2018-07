No es la primera vez que Álvarez le dispara a alguien, si es que es culpable. El juez Marcelo Quian Zavalía –el mismo que procesó al futbolista Jonathan Fabbro por supuestamente abusar de su ahijada– procesó al cantante en octubre de 2010 por abrir fuego contra su ex manager en un hotel de Palermo: la bala le impactó en una pierna. El juez razonó que Álvarez, que fue internado en una clínica psiquiátrica por su adicción a las drogas, comprendía la criminalidad de sus actos. No fueron los únicos expedientes en su contra en ese año. También había sido acusado de robar una cámara de televisión y de amenazar a una fan.