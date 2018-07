Mary, una vecina de Lugano que escuchó los tiros, dijo que "lo mató porque quería comprarle droga" y "como no tenía, le disparó". "El muchacho ese no tenía droga. Este muchacho es un chico de familia. Venía a visitar a su hija", agregó la mujer, quien aseguró que el cantante escapó en un auto blanco en compañía de una persona. Contó también que en las últimas semanas Álvarez venía generando problemas y que incluso ella se enfrentó con él en una oportunidad. "Está reloco de droga. Su vida era droga, droga y droga. Él me tiraba esos grifos de la canilla con los que se drogaba y me reventó una vez. Yo hice la denuncia pero no vinieron a allanar", agregó.