Desde entonces, Carrizo Coronel deambuló por diferentes penales hasta su último traslado, la Unidad 9, en las afueras de La Plata, donde todavía permanece. No sólo sufrió esos traslados que considera arbitrarios sino que también se le niegan sistemáticamente las salidas transitorias – a las que por el tiempo cumplido de su condena ya podría acceder – debido a los informes negativos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Dice que no es el único, que hay muchos otros que declararon en el juicio que están en sus mismas condiciones. "Soy testigo en la causa desde el primer momento, y las consecuencias todavía las estoy pagando. Llevo trece años detenido y estoy estudiando. Hice la primaria, la secundaria, me falta una materia para recibirme de abogado. Y hoy por hoy me niegan todo, me niegan un régimen abierto, me niegan una salida transitoria", cuenta.