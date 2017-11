Además, Lleral explicó que el hecho de que Gendarmería esté bajo la órbita del Ministerio de Seguridad no implica que haya que sospechar. "Ello no es motivo 'per se' para sospechar de maniobra ilícita alguna que empañe la investigación de los hechos presuntamente delictivos que resultan o resultaren objeto de los presentes autos, por la participación que pudieran tener en su actuación como auxiliar de la justicia –una de su funciones esenciales- alguna de las fuerzas de seguridad distinta de la Gendarmería Nacional".