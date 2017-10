Los bomberos aclararon que los perros pueden detectar los cadáveres a mil metros. "Una vez que ladraron, sabíamos que (el resultado) iba a ser positivo, pero había que localizar el lugar. En determinado momento, uno de los grupos me pide otros perros para confirmar cierto marcaje, pero el cuerpo no se veía desde nuestra posición, aunque sabíamos que algo teníamos. Los perros ladraban desde una margen y después empezaron a hacerlo desde la otra. Ahí terminó nuestro trabajo; nos abstuvimos de todo comentario y nos fuimos a nuestros vehículos para que trabaje la justicia. No tuvimos acceso en ningún momento al cuerpo", indicó Roncoroni.