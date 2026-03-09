Ornella Muti cumple 71 años: del día que admitió la única infidelidad de su vida a definirse como “una abuela erótica”

Ornella Muti (Instagram: @ornellamuti)

En 1994, muchos años después de que se convirtiera en una de las principales sex symbols del mundo, Ornella Muti fue elegida como “la mujer más guapa del mundo”. Había nacido el 9 de marzo de 1955 en Roma. Y, para cuando recibió este reconocimiento, ya había cumplido los 39 años, en una época en la que a esa edad muchas mujeres eran consideradas mayores. Sin embargo, conservaba intacta esa belleza que había logrado cautivar, y sigue cautivando, a los amantes del cine de todos los tiempos.

Hija de un periodista napolitano y una escultora rusa, Francesca Romana Rivelli (tal su verdadero nombre) soñaba con ser bailarina, pero su padre la desalentó de inmediato. “Son todas putas”, sentenció cuando era una niña. El hombre murió cuando ella tenía apenas doce años. Y fue entonces cuando junto con su hermana mayor, Claudia, decidió empezar a posar desnuda en una escuela de arte a cambio de unas monedas para llevar a su hogar.

Quienes la contrataron le creyeron o simularon creerle que era mayor de edad. Y lo mismo pasó cuando empezaron a llamarla para distintas revistas eróticas. Sin embargo, en un momento salió a la luz esta situación y tanto ella como su hermana fueron expulsadas del colegio. Fue entonces cuando su madre tuvo que interceder para que las reincorporaran, alegando que la familia estaba atravesando una difícil realidad económica.

La actriz junto a Sylvester Stallone (Instagram: @ornellamuti)

Desde ese momento, Ornella entendió que su cuerpo podía abrirle algunas puertas. Y lo aprovechó. Debutó en el cine en 1970, con apenas 15 años, en la película La esposa más hermosa. Y fue el director del film, Damiano Damiani, quien le sugirió que adoptase su nombre artístico en honor a una actriz de teatro italiano, Eleonora Muti. A ella este pseudónimo nunca le gustó, pero no le quedó más remedio que aceptarlo. Según explicó, en aquel entonces era demasiado tímida como para oponerse. Al punto que se quedaba muda al momento de actuar y, en un juego de palabras, sus colegas se empezaron a burlar de ella diciéndole “la Muti muti” (”la Muti muda”).

En 1974, en tanto, Ornella dio a luz a su primera hija, Naike. Se suponía que la niña era fruto de su relación con el productor José Luis Bermúdez de Castro, con quien había tenido un affaire durante un viaje a España. Sin embargo, años más tarde un ADN desestimó la paternidad del hombre y la actriz señaló que desconocía la identidad del padre de su hija. Ser madre soltera, en aquella época, no era gratis. Pero ella le hizo frente a la situación.

“Mi madre me advirtió sobre las responsabilidades de la maternidad. Aunque el aborto no era ilegal en Italia, en el extranjero se podía realizar fácilmente e incluso mi agente cinematográfico en ese momento me lo recomendó, porque tenía que participar en una película”, contó Ornella en una entrevista. No obstante, decidió seguir adelante con su embarazo a pesar del escarnio público. Y al poco tiempo conoció quien fuera su primer marido, el actor Alessio Orano, con quien se casó en 1975. Pero el matrimonio no funcionó y, finalmente, en 1981 sobrevino la ruptura.

Muti en la actualidad (Instagram: @ornellamuti)

Tras su primer divorcio, Ornella se casó en 1988 con el operador de bolsa Federico Fachinetti. Y fue un escándalo para la pacata sociedad católica de entonces ya que, antes de la boda, ambos ya habían traído al mundo a sus dos hijos, Andrea y Carolina. La pareja, sin embargo, tampoco prosperó y se disolvió en 1996, luego de que él la involucrara en un delito financiero y ella se viera obligada a recurrir a la justicia, además de hacerse cargo de una deuda de unos 150 mil dólares en pagarés en los que le había falsificado su firma.

“Todo lo que he hecho, bueno o malo, contribuyó a ser lo que soy ahora. Me hablan de sensualidad y no sé… Cada actriz tiene su carácter y, tal vez, yo tenga un carácter sensual, tampoco me doy cuenta. No me gusta planteármelo, porque soy muy tímida. Tal vez los tímidos tenemos la ventaja de que hablamos poco y miramos más, y la mirada es algo muy sensual”, dijo consultada sobre esa etapa en la que los directores la convocaban para hacer de chica sexy. Y lo cierto es que muchos hombres repararon en ella a partir de comedias como El fierecillo domado, de 1980, donde compartía pantalla con Adriano Celentano.

Durante esa filmación, se habló de un supuesto romance entre Muti y su galán. Pero tanto el actor y cantante como ella estaban casados, así que no dejaron pruebas del affaire. Jamás los pudieron sorprender con una foto. Y fue recién mucho tiempo después, en una entrevista de 2014, que ella reconoció que Celentano había sido "la primera y única infidelidad de su vida".

También a principios de la década del 80, Ornella debutó en el cine estadounidense gracias a la película de ciencia ficción Flash Gordon, junto a figuras como Max von Sydow, Timothy Dalton y Chaim Topol. En 1987 trabajó en la adaptación al cine de la novela Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, junto a actores como Anthony Delon, Rupert Everett y Lucía Bosé. Y luego participó de films como El amor de Swann, El amante bilingüe y Tierra del Fuego. También formó parte de algunas series de televisión como El Conde de Montecristo, junto al actor francés Gérard Depardieu. Y una de sus últimas apariciones tuvo lugar en To Rome with love, de Woody Allen, donde compartió pantalla con Alec Baldwin, Roberto Benigni y Penélope Cruz.

Dos años después de terminar con su segundo matrimonio conoció a un cirujano plástico, Stéfano Piccolo, con quien convivió hasta el 2008. La pareja se rompió cuando Ornella conoció al joyero Fabrice Kherhervé, de quien se enamoró perdidamente. Pero la relación se terminó en el 2020. Y, desde entonces, la actriz no quiso saber más nada con el amor. “Fui un sex symbol y ahora soy una abuela erótica”, reconoció.