El costo de llegar a una entrevista de trabajo, la barrera invisible para acceder al primer empleo

La iniciativa consisite en cubrir los costos de los jóvenes para que puedan llegar a una entrevista laboral

Guardar

Una entrevista puede ser el puente hacia un trabajo. Sin embargo, para muchos jóvenes que ya se han capacitado y esforzado por conseguir una oportunidad, el costo del traslado hacia la entrevista se convierte en un obstáculo imprevisto antes de percibir su primer ingreso. Fundación EMPUJAR lanza “Ayudalos a llegar”, una campaña destinada a cubrir traslados de jóvenes hacia sus entrevistas laborales y hacer posible que lleguen a esas oportunidades.

En el camino hacia el primer empleo, existe una barrera que aparece de forma inmediata en la última etapa del proceso: el costo de la movilidad. En el AMBA, el precio de los colectivos volvió a aumentar en octubre y un recorrido de ida y vuelta que requiere combinar medios de transporte puede representar un gasto superior a los cinco mil pesos. Para un joven que todavía no tiene ingresos, esto puede condicionar la posibilidad de presentarse a una entrevista laboral.

PUBLICIDAD

El costo de viajar en transporte público en el AMBA puede superar los cinco mil pesos por trayecto de ida y vuelta

El costo de una oportunidad

Conseguir una entrevista requiere buscar oportunidades, meses de capacitación, esfuerzo y atravesar un proceso de selección. Para muchos jóvenes, también implica resolver cómo llegar. Según el recorrido, la distancia y los medios de transporte necesarios, el viaje de ida y vuelta puede costar entre $5.000 y $6.000. Si la búsqueda laboral incluye varias entrevistas presenciales, esos gastos se acumulan antes de que exista un ingreso para afrontarlos.

El costo del traslado no es una dificultad aislada. Se suma a otros obstáculos que enfrentan muchos jóvenes de contextos vulnerables: la distancia entre sus barrios y los centros de empleo, los requisitos de experiencia previa para acceder a un primer trabajo y la falta de redes de contacto que faciliten el acceso a oportunidades laborales.

PUBLICIDAD

“Cuando hablamos de empleo joven, solemos poner el foco en la formación, las habilidades o la experiencia que las empresas necesitan. Pero también tenemos que mirar las condiciones que hacen posible que un joven pueda demostrar lo que sabe y lo que puede aportar. Si un joven se formó y superó las primeras etapas de selección, no podemos permitir que el costo de llegar se convierta en una barrera más. En Fundación EMPUJAR, esta dificultad aparece en el acompañamiento cotidiano de los jóvenes que se preparan para ingresar al mundo del trabajo. Este fondo de reserva surge como una herramienta de gestión interna para resolver contingencias específicas detectadas en nuestro acompañamiento cotidiano”, señala Florencia Segal, responsable de Desarrollo Institucional de Fundación EMPUJAR.

Estas dificultades no siempre se ven en un currículum ni aparecen en una entrevista, pero pueden condicionar las posibilidades de avanzar en un proceso de selección. Para quienes no cuentan con recursos económicos disponibles o una red que pueda acompañarlos, resolver el traslado puede convertirse en una preocupación adicional en un momento que ya implica incertidumbre y esfuerzo.

PUBLICIDAD

La oportunidad puede existir, pero para aprovecharla también hay que poder llegar. Por eso, ampliar el acceso al primer empleo requiere mirar más allá de la formación y reconocer las condiciones concretas que permiten que una oportunidad se transforme en una posibilidad real.

La iniciativa consisite en cubrir los costos de los jóvenes para que puedan llegar a una entrevista laboral

“Ayudalos a llegar”: una respuesta concreta

Frente a esta realidad, Fundación EMPUJAR impulsa “Ayudalos a llegar”, invitando a empresas, profesionales y a toda la comunidad a contribuir para construir un fondo de reserva que cubra de forma excepcional los traslados de jóvenes hacia sus entrevistas laborales y hacer posible que lleguen a esas oportunidades.

La iniciativa busca resolver una dificultad concreta en un momento clave de la búsqueda de empleo: que los jóvenes egresados que no tengan los fondos suficientes para trasladarse puedan presentarse a las entrevistas para las que se prepararon y en las que tienen la oportunidad de mostrar sus capacidades.

PUBLICIDAD

“Detrás de cada entrevista hay un joven construyendo su futuro que ha demostrado compromiso, constancia y ganas de progresar. Se preparó, buscó una oportunidad y logró llegar hasta esa instancia. ‘Ayudalos a llegar’ busca crear un Fondo de Reserva de Emergencia para que el costo del viaje no sea lo que le impida dar ese paso. A veces, una ayuda concreta puede hacer una diferencia en un momento decisivo”, agrega Segal.

La campaña se basa en una premisa clara: el acceso al empleo requiere de capacidades individuales, pero también de condiciones y oportunidades que permitan ponerlas en juego. Cuando distintos actores se involucran para remover esas barreras, es posible acercar a más jóvenes al mundo del trabajo.

PUBLICIDAD