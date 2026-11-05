Sociedad

El costo de llegar a una entrevista de trabajo, la barrera invisible para acceder al primer empleo

Cuando la oportunidad existe pero el boleto no alcanza. “Ayudalos a llegar” es la campaña de la Fundación Empujar que busca que ningún joven pierda una entrevista por no poder cubrir el precio del transporte

La iniciativa consisite en cubrir los costos de los jóvenes para que puedan llegar a una entrevista laboral
Guardar

Una entrevista puede ser el puente hacia un trabajo. Sin embargo, para muchos jóvenes que ya se han capacitado y esforzado por conseguir una oportunidad, el costo del traslado hacia la entrevista se convierte en un obstáculo imprevisto antes de percibir su primer ingreso. Fundación EMPUJAR lanza “Ayudalos a llegar”, una campaña destinada a cubrir traslados de jóvenes hacia sus entrevistas laborales y hacer posible que lleguen a esas oportunidades.

En el camino hacia el primer empleo, existe una barrera que aparece de forma inmediata en la última etapa del proceso: el costo de la movilidad. En el AMBA, el precio de los colectivos volvió a aumentar en octubre y un recorrido de ida y vuelta que requiere combinar medios de transporte puede representar un gasto superior a los cinco mil pesos. Para un joven que todavía no tiene ingresos, esto puede condicionar la posibilidad de presentarse a una entrevista laboral.

PUBLICIDAD

Fundación Empujar
El costo de viajar en transporte público en el AMBA puede superar los cinco mil pesos por trayecto de ida y vuelta

El costo de una oportunidad

Conseguir una entrevista requiere buscar oportunidades, meses de capacitación, esfuerzo y atravesar un proceso de selección. Para muchos jóvenes, también implica resolver cómo llegar. Según el recorrido, la distancia y los medios de transporte necesarios, el viaje de ida y vuelta puede costar entre $5.000 y $6.000. Si la búsqueda laboral incluye varias entrevistas presenciales, esos gastos se acumulan antes de que exista un ingreso para afrontarlos.

El costo del traslado no es una dificultad aislada. Se suma a otros obstáculos que enfrentan muchos jóvenes de contextos vulnerables: la distancia entre sus barrios y los centros de empleo, los requisitos de experiencia previa para acceder a un primer trabajo y la falta de redes de contacto que faciliten el acceso a oportunidades laborales.

PUBLICIDAD

“Cuando hablamos de empleo joven, solemos poner el foco en la formación, las habilidades o la experiencia que las empresas necesitan. Pero también tenemos que mirar las condiciones que hacen posible que un joven pueda demostrar lo que sabe y lo que puede aportar. Si un joven se formó y superó las primeras etapas de selección, no podemos permitir que el costo de llegar se convierta en una barrera más. En Fundación EMPUJAR, esta dificultad aparece en el acompañamiento cotidiano de los jóvenes que se preparan para ingresar al mundo del trabajo. Este fondo de reserva surge como una herramienta de gestión interna para resolver contingencias específicas detectadas en nuestro acompañamiento cotidiano”, señala Florencia Segal, responsable de Desarrollo Institucional de Fundación EMPUJAR.

Estas dificultades no siempre se ven en un currículum ni aparecen en una entrevista, pero pueden condicionar las posibilidades de avanzar en un proceso de selección. Para quienes no cuentan con recursos económicos disponibles o una red que pueda acompañarlos, resolver el traslado puede convertirse en una preocupación adicional en un momento que ya implica incertidumbre y esfuerzo.

La oportunidad puede existir, pero para aprovecharla también hay que poder llegar. Por eso, ampliar el acceso al primer empleo requiere mirar más allá de la formación y reconocer las condiciones concretas que permiten que una oportunidad se transforme en una posibilidad real.

La iniciativa consisite en cubrir los costos de los jóvenes para que puedan llegar a una entrevista laboral

“Ayudalos a llegar”: una respuesta concreta

Frente a esta realidad, Fundación EMPUJAR impulsa “Ayudalos a llegar”, invitando a empresas, profesionales y a toda la comunidad a contribuir para construir un fondo de reserva que cubra de forma excepcional los traslados de jóvenes hacia sus entrevistas laborales y hacer posible que lleguen a esas oportunidades.

La iniciativa busca resolver una dificultad concreta en un momento clave de la búsqueda de empleo: que los jóvenes egresados que no tengan los fondos suficientes para trasladarse puedan presentarse a las entrevistas para las que se prepararon y en las que tienen la oportunidad de mostrar sus capacidades.

“Detrás de cada entrevista hay un joven construyendo su futuro que ha demostrado compromiso, constancia y ganas de progresar. Se preparó, buscó una oportunidad y logró llegar hasta esa instancia. ‘Ayudalos a llegar’ busca crear un Fondo de Reserva de Emergencia para que el costo del viaje no sea lo que le impida dar ese paso. A veces, una ayuda concreta puede hacer una diferencia en un momento decisivo”, agrega Segal.

La campaña se basa en una premisa clara: el acceso al empleo requiere de capacidades individuales, pero también de condiciones y oportunidades que permitan ponerlas en juego. Cuando distintos actores se involucran para remover esas barreras, es posible acercar a más jóvenes al mundo del trabajo.

Temas Relacionados

Fundación EmpujarEmpleo jovenAyudalos a llegar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Es pediatra, tiene 65 años y compró un micro con cinco amigas para transformarlo en un motorhome de lujo con ocho camas y dos baños

Isabel vive en Villa Gesell y fue la que tomó la iniciativa. Ella es la conductora designada y quien se anima a resolver los problemas mecánicos. “Cada viaje es como volver a hacer un viaje de egresados”, contó

Es pediatra, tiene 65 años y compró un micro con cinco amigas para transformarlo en un motorhome de lujo con ocho camas y dos baños

“Un momento cumbre”: la expectativa de Sofi Martínez y Nacho Girón, los conductores del encuentro del Papa con la juventud en Palermo

El evento se realizará el martes 10 de noviembre en la avenida Libertador frente a los Bosques de Palermo. Se trata de una actividad pedida especialmente por León XIV durante su visita a la Argentina

“Un momento cumbre”: la expectativa de Sofi Martínez y Nacho Girón, los conductores del encuentro del Papa con la juventud en Palermo

Los papas y la Argentina: cuando la mediación de un enviado de Juan Pablo II evitó la guerra con Chile por el Canal de Beagle

En diciembre de 1978, preocupado por la inminencia de un enfrentamiento bélico entre la Argentina y Chile como desenlace del conflicto limítrofe en el sur, el papa Karol Wojtila convocó a los embajadores de los dos países ante la Santa Sede y les propuso enviar al cardenal Antonio Samoré como su mediador personal. Las negociaciones secretas y el acuerdo que desactivó la guerra

Los papas y la Argentina: cuando la mediación de un enviado de Juan Pablo II evitó la guerra con Chile por el Canal de Beagle

Triple crimen de Varela: la familia de una víctima pidió una cautelar para frenar la difusión del video de las torturas

Familiares de Brenda del Castillo reclamaron que se retire el material de internet, se bloquee su republicación y se investigue cómo llegó a circular. También denunciaron amenazas contra la hermana de la joven

Triple crimen de Varela: la familia de una víctima pidió una cautelar para frenar la difusión del video de las torturas

Salta: activistas frenaron un desmonte y reclamaron que no se modifique la Ley de Bosques

Integrantes de Greenpeace bloquearon una topadora en una finca ubicada a 50 kilómetros de Orán, donde denunciaron la deforestación de 700 hectáreas. La protesta se produjo en medio de los cuestionamientos a los cambios en la normativa que protege los bosques nativos

Salta: activistas frenaron un desmonte y reclamaron que no se modifique la Ley de Bosques

DEPORTES

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

La llamativa prohibición que le impusieron al DT de Egipto tras el escandaloso divorcio de sus dos esposas

El sorpresivo encuentro de Lionel Messi con un subcampeón del mundo en Brasil 2014: “Visitando al número 1”

TELESHOW

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Ronnie Wood con Mario Pergolini: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”

Criticaron a Emilia Mernes por su maquillaje y la cantante salió al cruce: “Tengo cara de oso”

INFOBAE AMÉRICA

El Niño ya cambia la vida bajo el océano: detectan especies tropicales inesperadas en el Pacífico

El Niño ya cambia la vida bajo el océano: detectan especies tropicales inesperadas en el Pacífico

Detuvieron al hijo de Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador, por presuntos vínculos con el narco

El régimen norcoreano realizó un ejercicio de ataque con misiles y probó nuevos sistemas de proyectiles

La Asamblea Nacional francesa rechazó la primera parte del presupuesto para 2027 en la antesala a una nueva huelga general

Netanyahu advirtió que un gobierno alternativo junto a los partidos árabes pondría en riesgo la estabilidad de Israel