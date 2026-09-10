Sociedad

Radiografía de la violencia de género en Argentina: 169 víctimas, 349 intentos de femicidio y 160 marchas para pedir justicia

Hasta agosto de 2026, se cometieron 144 femicidios y un intento de asesinato por día, según distintos monitoreos. Todos los registros coinciden en que la violencia de género no baja, sino que sube y que es alarmante

Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio
El 3 de junio, en el Congreso, se realizó la 11a. marcha federal i Una Menos. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO
Guardar

En Argentina hubo 169 víctimas de violencia de género desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2026, según “La Casa del Encuentro”. También se registraron 349 intentos de femicidio. En el monitoreo se contabilizaron 144 femicidios, ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados (hombres asesinados por tener relación o querer defender a la mujer que se quería matar o causar dolor) de varones adultos y niños.

El Presidente Javier Milei dijo, ante una pregunta de Luis Majul, que le indicaba que las mujeres en Argentina rechazan sus formas violentas, que su gobierno “pulverizó la violencia contra las mujeres”. Pero la violencia no está pulverizada, sino que las pulverizadas son las víctimas de violencia de género.

PUBLICIDAD

La historia de la lucha contra los asesinatos, golpes y maltratos en Argentina tiene un largo recorrido y, aunque haya recortes, no desaparece de un suspiro. En el 2008 se implementó la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

173 víctimas fatales de violencia de género en 2026 Femicidio
En Argentina hay una víctima letal de violencia de género cada 34 horas, según el Observatorio Ahora que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta

En la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se asistió a 600 personas durante las vacaciones de invierno. Entre las personas que acudieron a pedir ayuda 357 denunciaron violencia doméstica, un incremento del 8% respecto al mismo lapso del 2025.

PUBLICIDAD

Los peritajes arrojaron 491 evaluaciones que son catalogadas de riesgo y ese diagnóstico es un 15% mayor al del año pasado. La alarma puede costar la vida: en el 9% de los casos hubo amenazas de muerte.

Las normas contra la violencia de género no son actuales, sino que tienen casi dos décadas de historia. En el 2009 se aprobó la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Se contempla la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. También se admiten las distintas modalidades: domésticas, institucionales, obstétricas, reproductivas y mediáticas.

Infografía que muestra datos sobre la feria judicial de invierno 2026 en Buenos Aires, incluyendo personas atendidas, tipos de violencia y medidas preventivas
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia recibió un 8% más de denuncias por violencia doméstica que en el 2025 durante la feria judicial de invierno 2026 en Buenos Aires. Fuente: OVD

La legislación se fue aggiornando y se incorporó la violencia política en el 2019 (a través de la Ley 27.533) y el acoso callejero (a través de la Ley 27.501). La Ley Olimpia se sumó en 2023 y contempló la violencia digital.

En el 2012 se tipificó la figura de femicidio, mediante la sanción de la Ley 26.791 que reformó el artículo 80 del Código Penal para que se establezca como un agravante del homicidio. A pesar que Milei, con la palabra “pulverizó” quiere intentar mostrarse como un gobierno de mano dura y dijo que “agarraban de los pelos” a los violentos, las acciones buscaron minimizar las denuncias y suavizar las penas.

En realidad, el gobierno quiso derogar la figura de femicidio, por lo tanto, dejar de castigar particularmente a los asesinos de mujeres. No pudieron hacerlo. Pero la política de la actual gestión es negar la violencia de género, dejar sola a las víctimas y no perseguir a los violentos y abusadores.

Infografía de La Casa del Encuentro con cifras de femicidios en Argentina, víctimas fatales, tentativas de femicidio e hijos huérfanos
El Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de La Casa del Encuentro, contabilizó 169 víctimas fatales y 349 tentativas de femicidio en Argentina entre enero y agosto del 2026

El 3 de junio del 2015 el movimiento “Ni Una Menos” comenzó la liberación de la palabra y la cuarta ola feminista. Este año la marcha fue masiva y la discusión pública -que convocó a los varones a ser parte de la discusión- mostró la masividad del reclamo.

La violencia no solo no fue pulverizada, sino que afectó particularmente a las familias. A causa de los femicidios 203 hijos/as se quedaron huérfanos. Pero además, no solo no está bajando, sino que se registran aumentos en la crueldad de las agresiones.

“El Poder Ejecutivo insiste en la disminución de la violencia ignorando las cifras reales y, además, incumple leyes nacionales y convenios internacionales. La “pulverización” de la violencia no es verdadera; lo único real es la falta de gestión y cumplimiento de las leyes vigentes”, señalaron en La Casa del Encuentro.

Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio
Los lemas de la marcha de "Ni Una Menos" alertan sobre los femicidios (Federico Motocam)

Por su parte, el informe de agosto del 2026, del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez señala que en lo que va del año hubo 154 femicidios y travesticidios; 154 tentativas de femicidios y 169 infancias que quedaron huérfanas.

No solo la violencia continúa, sino que la indignación social, las marchas y la demanda de las mujeres se ve en las calles. El Observatorio marca que se dieron 160 marchas que exigieron justicia, en todo el país, en 2026.

El Observatorio Lucía Pérez registra las denuncias de violencia de género a través de fuentes oficiales y relevaron que en Mendoza las denuncias por violencia de género aumentaron 8%, en la Provincia de Buenos Aires casi la mitad de los delitos contra las personas son por violencia de género y el 90% de la violencia digital está dirigida contra las mujeres.

Imagen en fondo negro con el título 'Femicidios, narcotráfico y Estado' y un mapa de Argentina con silueta de pistola
"Femicidios, narcotráfico y Estado", es el título del libro digital del Observatorio Lucía Pérez sobre la violencia patriarcal, editado por La Vaca

Por otra parte, el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, con la colaboración de la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA). registra que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, a partir del análisis de los casos publicados en medios de comunicación, se contabilizaron 173 víctimas letales de violencia machista: 142 femicidios directos, 18 vinculados, 7 instigaciones al suicidio y 6 travesticidios/transfemicidios.

Una persona muere por violencia de género cada 34 horas y hay un intento de femicidio cada 25 horas. Lo grave es que no se frena a los asesinos potenciales, ni se los agarra de los pelos, sino que pueden actuar con impunidad, ya que el 13,9% de las asesinadas había denunciado antes y pedido una ayuda estatal que no les llegó para salvarles la vida.

Raquel Vivanco, de “Ahora que si nos ven” subraya: “El recrudecimiento de las violencias machistas ocurre en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei profundiza sus ataques contra el feminismo y desmantela políticas públicas fundamentales para prevenir y erradicar la violencia de género. Lejos de ‘pulverizar la violencia’, el gobierno la legitima a través de discursos de odio que desresponsabilizan al Estado y naturalizan las desigualdades”.

Temas Relacionados

femicidioviolencia de géneroNi Una Menos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Su pareja lo quemó en Chaco y un testigo aportó información que podría complicar a la acusada

La víctima permanece internada desde hace semanas en el Hospital Perrando y no pudo declarar

Su pareja lo quemó en Chaco y un testigo aportó información que podría complicar a la acusada

La hermana de Luna Giardina criticó la denuncia de Pablo Laurta contra las víctimas: “Busca justificar lo que hizo”

Después de que el acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio fuera trasladado a un penal de Córdoba, Laura Giardina denunció que todavía no fue aceptada como querellante

La hermana de Luna Giardina criticó la denuncia de Pablo Laurta contra las víctimas: “Busca justificar lo que hizo”

Juicio por Loan: postergaron a las dos testigos citadas y este jueves solo declarará el ex comisario Walter Maciel

La audiencia tendrá una duración reducida y finalizará antes del mediodía. Dos mujeres que debían comparecer fueron reprogramadas luego de que el acusado pidiera tomar la palabra la semana pasada

Juicio por Loan: postergaron a las dos testigos citadas y este jueves solo declarará el ex comisario Walter Maciel

Detuvieron a un policía acusado de golpear, fracturar una pierna y amenazar de muerte a dos adolescentes en Córdoba

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Peralta Otonello, quien ordenó el arresto tras tomar las declaraciones de las víctimas y reunir imágenes de cámaras de seguridad, mientras que la agente que acompañaba al efectivo fue imputada pero permanece en libertad y el expediente tramita bajo secreto de sumario

Detuvieron a un policía acusado de golpear, fracturar una pierna y amenazar de muerte a dos adolescentes en Córdoba

Femicidio en Ituzaingó: detuvieron al principal acusado y a otros dos hombres por encubrimiento

Luego de que los investigadores descubrieran que Elías Barrionuevo, pareja de la víctima, se había dirigido hacia la localidad bonaerense de Merlo, la Policía Bonaerense montó un operativo en la zona para atraparlo

Femicidio en Ituzaingó: detuvieron al principal acusado y a otros dos hombres por encubrimiento

DEPORTES

Una tenista argentina jugó apenas 17 minutos en el US Open y recibió una fuerte multa: cuánto deberá pagar

Una tenista argentina jugó apenas 17 minutos en el US Open y recibió una fuerte multa: cuánto deberá pagar

Los videos del tenso cruce entre De Paul y Lewandowski en el empate de Inter Miami ante Chicago Fire

Giro sorpresivo en la carrera de Mauro Icardi: el nuevo destino europeo y los tres equipos que pujan por su ficha

Con una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami igualó 1-1 ante Chicago Fire por la MLS

Fin de la ilusión argentina en el US Open: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi se despidieron en cuartos de final

TELESHOW

Marina Calabró recordó a su padre y reveló una desconocida anécdota suya durante su viaje de egresados

Marina Calabró recordó a su padre y reveló una desconocida anécdota suya durante su viaje de egresados

Habló Costa desde la clínica tras su paso por terapia intensiva: “Agradezco a los que rezan por mí”

Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas: quién fue la última eliminada

Mery del Cerro contó cómo fue la despedida de soltera de Lali y se refirió a la ausencia de Gimena Accardi

Yanina Zilli recordó sus romances desconocidos con Luis Miguel, Diego Maradona y Martín Palermo: “Él estuvo perfecto”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el incidente con un dron ruso, Zelensky llegó a Canadá para reunirse con Carney y reforzar la cooperación bilateral en defensa

Tras el incidente con un dron ruso, Zelensky llegó a Canadá para reunirse con Carney y reforzar la cooperación bilateral en defensa

Moldavia reveló nuevos detalles sobre la incursión del dron que estuvo cerca de impactar el avión en el que viajó Zelensky

Opositor cubano Maikel Armentero vuelve al sistema penitenciario tras una protesta por los apagones

Dispararon contra un abogado dentro de su auto y lo matan en el estacionamiento de un centro comercial de Guatemala

La indiferencia del régimen de Nicaragua fuerza a la CIDH a escalar su reclamo a la Corte Interamericana por el caso de tres presos