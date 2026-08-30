Más de 100 familias fueron asistidas por el temporal que azotó a Misiones y seguirá activa la alerta por tormentas

(Facebook: Caacupe Ezequiel Coronel)

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El temporal que afectó a Misiones desde la madrugada de este sábado provocó voladuras de techos, caída de árboles, cortes de energía e ingreso de agua en viviendas en distintos puntos de la provincia. Ante ese escenario, el Gobierno provincial activó un operativo de emergencia para asistir a las familias afectadas, relevar daños y restablecer servicios.

Los operativos contaron con intervención de la Subsecretaría de Protección Civil, la Policía de Misiones, Energía de Misiones y los municipios damnificados. Entre ellos, el gobernador Hugo Passalacqua destacó el despliegue de los equipos en localidades como Loreto, Posadas, El Soberbio y 25 de Mayo, que fueron las más afectadas.

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Según informó el subsecretario de Protección Civil, Enrique Parra, las recorridas en las zonas más afectadas comenzaron durante las primeras horas del sábado. Asimismo, indicó que solo en Posadas, la asistencia alcanzó a 45 familias de barrios como Sol de Misiones, las chacras 246 y 181 y El Piedral.

A ese registro se sumaron 13 familias afectadas en Loreto, 40 en 25 de Mayo y 15 en El Soberbio, lo que elevó a unas 110 familias asistidas en toda la provincia. De acuerdo con la información obtenida por Canal 12 de Misiones, el operativo sigue activo ante la persistencia de las condiciones de inestabilidad.

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Más de un centenar de familias recibió asistencia tras los daños ocasionados por el temporal (Facebook: El Misionero Diario Digital)

Con motivo de los daños estructurales, caída de árboles y desprendimientos de techos que generó el temporal en varias regiones, las tareas de asistencia se extendieron durante toda la jornada. Además, destacaron que seguirán vigentes los dispositivos preventivos por el pronóstico de nuevas precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo y el lunes se mantendrá activa la alerta amarilla por tormentas en toda la provincia. A pesar de que señalaron que podrían tratarse de lluvias localmente fuertes, advirtieron que cobrarían mayor intensidad a partir de la tarde.

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(Facebook: Misiones Noticias Al Instante)

Mientras tanto, en el interior, Protección Civil trabaja de forma coordinada con los municipios y articula recursos humanos y económicos para acompañar a los damnificados. Por su parte, la Policía de Misiones amplió el relevamiento en diferentes localidades para evaluar daños y asistir a los vecinos que resultaron damnificados.

Hasta el momento, en la capital provincial, uno de los principales problemas se vinculó con voladuras parciales de techos y cables del tendido eléctrico caídos sobre la vía pública. No obstante, en Itaembé Guazú, dos viviendas registraron daños y fue necesaria la intervención de la empresa prestataria del servicio eléctrico.

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Los equipos provinciales recorrieron barrios y localidades para acompañar a las familias damnificadas (Facebook: El Misionero Diario Digital)

En otras localidades también se reportaron consecuencias del fenómeno. General Alvear registró una fuerte caída de granizo, incluso sobre la Ruta Provincial 5, donde se montó un control preventivo junto con Obras Públicas municipal para resguardar la circulación.

Mientras que en 25 de Mayo, la Policía y el municipio relevaron daños en techos y vehículos, aunque no se informaron personas heridas, en El Soberbio también cayó granizo de tamaño mediano, sin reportes oficiales de daños materiales hasta el momento.

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(Facebook: Informate)

Entre las consecuencias más extendidas del temporal también se registraron daños en la infraestructura eléctrica. De hecho, la caída de árboles, ramas y postes provocó interrupciones del suministro en varios sectores, por lo que Energía de Misiones activó un protocolo de emergencia para avanzar con las reparaciones.

Los trabajos de restitución del servicio se concentraron sobre todo en Posadas y San Pedro. En la capital, las cuadrillas intervinieron en áreas cercanas a las avenidas Centenario, Tambor de Tacuarí, Aguado y Blas Parera, además de Nemesio Parma, Itaembé Guazú, Itaembé Miní, barrio Los Lapachos y barrio San Jorge.

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Entre ráfagas, granizo y lluvias intensas, los equipos de emergencia avanzan con la asistencia (Facebook: Misiones al Instante)

En el caso de San Pedro, el temporal causó voladuras de techos de galpones y caída de árboles. A raíz de esto, la empresa trabajó junto al municipio para despejar áreas comprometidas y reparar tendidos.

Según explicaron las autoridades, la prioridad estuvo puesta en las líneas de media tensión que abastecen a sectores amplios de la ciudad, mientras continuó la atención de reclamos individuales. No obstante, el operativo también alcanzó a Puerto Iguazú, San Vicente, Gobernador Roca, Santa Ana y Campo Grande, entre otras localidades.

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El operativo provincial incluyó relevamiento de daños, contención a damnificados y tareas para restablecer servicios (Municipalidad de Posadas)

Por otro lado, informaron que la recuperación de las líneas de 7,2 kV y de los tendidos rurales demandará más tiempo, por lo que algunos parajes podrían continuar sin suministro hasta este domingo. Mientras siga la alerta meteorológica, el protocolo de emergencia permanecerá activo en los sectores que todavía presentan interrupciones.

Frente a ese escenario, desde Energía de Misiones recomendaron no acercarse a estructuras dañadas ni retirar ramas o chapas que hayan quedado sobre tendidos eléctricos. Para informar cortes o realizar reclamos técnicos, los usuarios pueden comunicarse al 0800 8888 3672 o por WhatsApp a los números 3764-242514 y 3764-888295.

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Las fuertes ráfagas provocaron voladuras de techos, caída de árboles y cortes de energía en varias localidades (Facebook: Soy de Misiones)

En casos de emergencia, el Gobierno de Misiones recordó que también se encuentra disponible la línea 911 de la Policía y el 103 de Defensa Civil. Asimismo, la Municipalidad de Posadas indicó que los vecinos podrán comunicarse al 376-4680021, para solicitar asistencia por árboles, ramas, postes caídos y sumideros obstruidos.