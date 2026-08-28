En qué invierten los megamillonarios: el portafolio de los gurúes financieros de Wall Street y el guiño a Vaca Muerta

Los grandes administradores de fondos revelan cada trimestre la composición de sus carteras ante la SEC, un ejercicio de transparencia que permite seguir de cerca sus principales apuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada tres meses, Wall Street se somete a un ejercicio de transparencia esperado por todo el mundo de las finanzas. Todo inversor institucional que administre más de USD 100 millones debe presentar ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) el formulario 13F, un documento que revela la composición exacta de su cartera de acciones. Ese informe funciona como una radiografía del dinero inteligente y permite rastrear, trimestre a trimestre, hacia dónde se mueven las convicciones de los administradores más influyentes del planeta.

Con las presentaciones correspondientes al segundo trimestre de 2026 ya disponibles, un puñado de nombres vuelve a acaparar la atención: Stanley Druckenmiller, David Tepper, Bill Ackman, Ray Dalio y Warren Buffett. Sus decisiones no solo mueven miles de millones de dólares, sino que también marcan tendencia entre inversores minoristas que buscan replicar, aunque sea en parte, la lógica detrás de esas apuestas.

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De acuerdo con un análisis de IOL invertironline, del cruce de los cinco portafolios surgen algunos activos que se repiten con fuerza y que sintetizan las principales convicciones del trimestre. Uno de ellos es Vista Energy, la petrolera con foco en Vaca Muerta, que Druckenmiller sostiene en su cartera atraído por los bajos costos de extracción y el crecimiento sostenido de la producción no convencional. Otro es Microsoft, que ocupa un lugar central tanto para Ackman, donde representa el 14,5% de su fondo, como para Dalio, que la mantiene entre sus posiciones clave por el avance del negocio de nube e inteligencia artificial corporativa.

A ese núcleo se suma Alphabet, la matriz de Google, que Buffett ubica como su cuarta mayor tenencia con un 12,6% combinado entre sus dos clases de acciones, mientras que Tepper le asigna un 8,5% de su portafolio impulsado por la aceleración de Google Cloud. Taiwan Semiconductor también se repite como pieza central: representa el 10% del fondo de Tepper y el 5,4% del de Druckenmiller, en sintonía con el consenso de que la fabricación de semiconductores es uno de los negocios con mayor demanda asegurada de la era de la inteligencia artificial. Uber Technologies cierra ese grupo de coincidencias, con un peso del 15,1% en la cartera de Ackman y del 7,2% en la de Tepper, ambos atraídos por la capacidad de generación de caja de la plataforma.

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Stanley Druckenmiller y la lectura macro global

Druckenmiller construyó su carrera en Duquesne Capital Management, el fondo que fundó en 1981, y ganó notoriedad internacional tras sumarse al Quantum Fund de George Soros, donde participó de la histórica apuesta contra la libra esterlina en 1992. Desde 2010 dejó de administrar capital de terceros, pero sus movimientos siguen siendo observados de cerca en Wall Street.

Druckenmiller sigue mostrando interés en Vista Energy e YPF, dos empresas que prometen un fuerte crecimiento de la mano de Vaca Muerta. (Reuters)

Desde IOL invertir online destacaron que su estrategia se enmarca dentro del macro global: identificar grandes desequilibrios económicos y buscar el instrumento más eficiente para expresarlos, ya sea en divisas, bonos, commodities o acciones. Druckenmiller suele tomar posiciones concentradas cuando detecta una oportunidad clara, pero combina esa convicción con una disciplina estricta para cortar pérdidas si el escenario cambia.

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En el segundo trimestre de 2026, su mayor posición individual sigue siendo la biotecnológica Natera, que concentra el 17% del portafolio. En semiconductores, además de Taiwan Semiconductor, mantiene STMicroelectronics con el 4,5% y Amazon con el 2,5%. También conserva una apuesta por Brasil a través de opciones sobre el ETF EWZ y reafirma su interés en la energía no convencional argentina, con posiciones tanto en YPF como en Vista Energy.

David Tepper y la apuesta por la infraestructura tecnológica

Tepper se formó en Goldman Sachs, donde se especializó en deuda en dificultades, y en 1993 fundó Appaloosa Management. Su especialidad histórica es identificar activos castigados por el mercado con probabilidades reales de recuperación, una estrategia que quedó marcada durante la crisis financiera de 2008, cuando compró deuda de bancos al borde del colapso y obtuvo ganancias extraordinarias.

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David Tepper divide su cartera principalmente entre Amazon (15,4%) y Micron Technology (14,6%), pero en los últimos años ha diversificado en numerosos sectores. (AP)

Su enfoque combina ese análisis profundo de balances con una flexibilidad táctica para rotar entre bonos y acciones según el contexto, siempre con posiciones concentradas cuando percibe una asimetría favorable entre riesgo y retorno.

En este trimestre, su principal tenencia es Amazon, con el 15% del portafolio. El dato saliente es su apuesta por semiconductores de memoria y procesamiento: elevó su posición en Micron Technology también al 15% y consolidó a Taiwan Semiconductor como su tercera inversión más importante. Completan su selección Alphabet, con el 8,5%, Uber, con el 7,2%, y participaciones más acotadas en Meta Platforms y Nvidia.

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Bill Ackman y el activismo corporativo

Ackman fundó Pershing Square Capital Management en 2004, después de una primera experiencia con Gotham Partners. Desde entonces, repasa IOL, se consolidó como uno de los inversores activistas más reconocidos de Wall Street: su método consiste en tomar participaciones relevantes en compañías que considera mal gestionadas o subvaloradas y presionar públicamente por cambios en su conducción. Entre sus jugadas más recordadas figura la cobertura que tomó en marzo de 2020 ante los efectos económicos de la pandemia, cuando una inversión de 27 millones de dólares se transformó en una ganancia superior a los 2.600 millones en pocas semanas.

Bill Ackman reestructuró su portafolio acciones en el segundo trimestre de este año. (Reuters)

En el segundo trimestre de 2026, Pershing Square ejecutó una de sus mayores reestructuraciones de los últimos años. Incorporó nombres como Netflix, con el 5,6% del fondo, Visa, con el 3,5%, y Mastercard, con el 2,7%. Aun así, la cima de su portafolio sigue liderada por Brookfield Corp, con el 18,3%, y Amazon, con el 16,7%. A eso se suman Uber, con el 15,1%, Microsoft, con el 14,5%, y Meta Platforms, con el 8,6%.

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Ray Dalio y la diversificación sistemática

Dalio fundó Bridgewater Associates en 1975, el fondo que con el tiempo se transformó en uno de los más grandes del mundo. Es el creador del concepto de “All Weather Portfolio”, una cartera diseñada para comportarse de manera estable frente a distintos escenarios económicos, ya sea de inflación, recesión o crecimiento. Su filosofía prioriza la diversificación de riesgos por sobre la simple multiplicación de activos, apoyada en sistemas cuantitativos que buscan reducir el peso de las decisiones subjetivas.

Para protegerse contra los imprevistos, Ray Dalio apuesta por instrumentos indexados al mercado estadounidense. (Reuters)

Ese perfil se refleja en su cartera actual, que mantiene un núcleo importante en instrumentos indexados al mercado estadounidense, como el SPY, con el 16%, y el IVV, con el 9,2%, que replican exactamente el comportamiento del S&P 500. En la selección de acciones individuales, prioriza la cadena de valor de la inteligencia artificial: Nvidia encabeza esa porción con el 3,2%, seguida por Broadcom, con el 2%, y Lam Research, con el 1,7%. También mantiene posiciones en Amazon, Alphabet y Microsoft.

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Warren Buffett y el value investing de siempre

Buffett tomó el control de Berkshire Hathaway en 1965 y la convirtió en el conglomerado que hoy es sinónimo de inversión en valor. Formado bajo la influencia de Benjamin Graham, busca compañías con modelos de negocio simples, ventajas competitivas duraderas y equipos de gestión confiables, con la intención de sostener esas posiciones durante períodos muy prolongados.

Warren Buffett tiene sus inversiones menos diversificadas y una sola compañía, Apple, concentra más del 22% de su cartera. (Reuters)

A diferencia de otros gestores del sector, evita la diversificación excesiva y concentra su cartera en un número reducido de empresas. Ese patrón se mantiene en el segundo trimestre de 2026: Apple sigue siendo su principal tenencia, con el 22% de los activos reportados, seguida por American Express, con el 17%, y Coca-Cola, con el 11%.

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La novedad del trimestre es el peso creciente de Alphabet, que sumando sus dos clases de acciones alcanza el 12,6% de la cartera y se convierte en la cuarta posición más importante del holding. El resto del portafolio se completa con Bank of America, con el 9,2%, Chevron, con el 4,7%, y Occidental Petroleum, con el 4,3%.