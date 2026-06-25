La despedida a la joven que murió atropellada por un colectivo en Mar del Plata: “Te recordarán con tu eterna sonrisa”

Guadalupe Oriana Merlos murió atropellada por un colectivo en Mar del Plata

La noticia del fallecimiento de Guadalupe Oriana Merlos estremeció a toda la comunidad educativa de Mar del Plata. En medio del dolor que generó el trágico accidente ocurrido en el centro marplatense cuando un colectivo atropelló a un grupo de personas, la Escuela Secundaria N° 24 Manuel Belgrano utilizó sus redes sociales para rendir homenaje a la adolescente y acompañar a su familia en este momento.

La joven, que cursaba quinto año en el turno vespertino, era reconocida por su alegría y su presencia constante en los pasillos del colegio. La institución, a través de un mensaje público, expresó el impacto que dejó su partida entre quienes compartieron el día a día con ella. “Tus compañeros y docentes te recordarán con tu eterna sonrisa caminando por el pasillo de la escuela, siempre alegre y divertida”, expresaron.

PUBLICIDAD

El dolor provocado por la pérdida de Guadalupe se manifestó de inmediato en las redes sociales. Las expresiones de afecto, solidaridad y acompañamiento a la familia se multiplicaron a lo largo de las horas. El mensaje de la esuela concluyó diciendo: “La comunidad Manuel Belgrano te despide, Guada, hasta siempre. Descansa en paz”. Las palabras fueron replicadas y comentadas por varios miembros de la comunidad educativa.

Tras conocerse el comunicado de la escuela y según informó el portal 0223, numerosos integrantes de la comunidad se volcaron a las redes para dejar sus mensajes de cariño. Uno de los comentarios más destacados fue el de una usuaria que compartió recuerdos personales: “Sin palabras. No lo puedo creer, cuánta tristeza. La última vez que estuve en la escuela nos reímos mucho. Una hermosa personita”.

PUBLICIDAD

Una integrante de la familia agradeció públicamente el apoyo recibido, transmitiendo el sentir de los seres queridos: “Muchas gracias por acompañarnos en este dolor tan grande, de parte del papá, hermanas y hermano”.

La Escuela de Educación Secundaria N 24 de Mar del Plata despide con un mensaje a su alumna Guadalupe Merlos, quien cursaba el quinto año del turno vespertino (0223)

El velatorio de Guadalupe se realizó en una sala de sepelios ubicada en Jacinto Peralta Ramos 475. Las puertas del lugar permanecieron abiertas desde las 20 del martes hasta la medianoche, y volvieron a habilitarse ayer por la mañana hasta las 11.30. Durante ese tiempo, familiares, amigos, compañeros de escuela y vecinos se acercaron para brindar su apoyo y darle el último adiós a la joven.

PUBLICIDAD

La despedida estuvo marcada por una profunda conmoción, que se tradujo en lágrimas, abrazos y gestos de solidaridad entre los presentes. La sala se llenó de flores, cartas y recuerdos, en una muestra colectiva del cariño y el respeto que Guadalupe supo cosechar en su entorno.

El trágico accidente vial en el que Guadalupe perdió la vida ocurrió el lunes por la tarde cuando un colectivo se subió a la vereda en la zona del Skate Park Bristol y atropelló a varias personas que caminaban por el lugar. La joven se encontraba junto a su novio, quien resultó gravemente herido. Otros 4 peatones se encuentran en estado crítico.

PUBLICIDAD

Por el caso, el conductor de la unidad de la línea 532, Germán Vera Tapia, es investigado por delitos culposos. Fuentes con acceso al expediente confirmaron a este medio que el test de alcoholemia dio negativo.

No obstante, familiares de algunas víctimas heridas intentaron lincharlo en el lugar del hecho y, más tarde, en la comisaría donde fue alojado inicialmente. Por ese motivo, y para prevenir situaciones similares, las autoridades definieron su traslado a otra dependencia policial, donde este martes continuaba detenido a la espera de declarar ante el fiscal Vera Tapia.

PUBLICIDAD

En cuanto a la principal hipótesis del hecho, las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a que el trágico accidente vial habría ocurrido por un desperfecto técnico de la unidad y no por una imprudencia del conductor de turno.

“Yo ya tomé testimoniales de tres pasajeras y coincidieron que el colectivo pierde el control antes de producirse el siniestro. Dijeron que el chofer como que volanteaba y no lo podía dominar”, explicó esta mañana el fiscal Vera Tapia, en diálogo con radio Brisas.

PUBLICIDAD