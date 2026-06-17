Sociedad

La legisladora que impulsa la regulación de vapeadores advirtió sobre sus riesgos: “No son inocuos y afectan a los menores”

Claudia Negri, médica y representante del bloque Fuerza por Buenos Aires, explicó en Infobae a la Tarde que la iniciativa busca limitar el acceso a vapeadores para adolescentes y reforzar la prevención con controles, registro sanitario y formación profesional

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Claudia Negri impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para regular el uso, la venta y la promoción de vapeadores en la Ciudad de Buenos Aires

En una entrevista en Infobae a la Tarde, la legisladora y médica Claudia Negri detalló que la Legislatura porteña debatirá un proyecto para regular el uso, la venta y la promoción de los vapeadores en la Ciudad de Buenos Aires, con especial foco en la protección de niños y adolescentes.

Durante su paso por el estudio, Negri remarcó la falta de normativa actual y la urgencia de establecer controles claros: “Lo que se pone en consideración es toda la normativa pertinente a este producto que tiene sustancias emergentes del tabaco, de la nicotina, y regularla”.

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La falta de regulación y el crecimiento del consumo en menores

Negri subrayó que en la actualidad no existe un marco legal para los vapeadores: “Ni consumir vapeadores ni venderlos es ilegal porque no hay regulación alguna hasta ahora”.

Explicó que la facilidad de acceso y la promoción dirigida a jóvenes agravan el problema: “Esto es de amplio consumo en menores, y por ahí se desconocen todas las consecuencias”.

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La legisladora advirtió que los vapeadores no son inocuos y que el consumo en menores crece por la falta de regulación (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
La legisladora advirtió que los vapeadores no son inocuos y que el consumo en menores crece por la falta de regulación (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

La legisladora advirtió sobre el acceso irrestricto: “Hoy se compran en cualquier comercio, incluso los descartables, con una publicidad muy accesible para ellos y que se vendan en cualquier lado”.

Argumentó que la regulación permitirá incorporar a los vapeadores en los programas de cesación tabáquica y capacitar a los profesionales de la salud: “Sería muy importante que, además de que los vapeadores estén regulados, los profesionales de la salud se capaciten respecto a estos programas preexistentes”.

El corazón del proyecto: equiparar el control del vapeador al cigarrillo común

Consultada sobre el eje de la iniciativa, Negri precisó: “La regulación lo que nos va a decir es qué está pasando con estas sustancias. Si nosotros no ponemos una visión sanitarista y nos ponemos a trabajar en la epidemiología, en los aportes y en los registros de lo que estas sustancias producen, tampoco sabemos bien con qué nos vamos a encontrar”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La legisladora vinculó el uso de vapeadores con más casos de menores con dificultades respiratorias y problemas pulmonares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto prevé que la venta se realice únicamente en lugares habilitados, con restricciones publicitarias, y que se promueva la capacitación sanitaria: “Que haya un cierto control, que se vendan en lugares habilitados, que la publicidad no sea de fácil alcance para los menores”.

Negri insistió en la necesidad de un registro epidemiológico para medir el impacto en salud pública: “Lo que nosotros sí sabemos es que cada vez hay más menores con dificultades respiratorias, con problemas pulmonares y creemos que en definitiva está asociado a esto”. Además, remarcó el atractivo de estos productos para los más chicos: “Creo que hasta un niño podría pensar que es un juguete, porque vienen de colores muy llamativos, con saborizantes”.

Debate político y argumentos en contra de la regulación

El tratamiento del proyecto en la Legislatura porteña reúne apoyos de distintos bloques, más allá de las diferencias políticas. Negri señaló: “La palabra regulación parece ser una mala palabra por estos días, pero yo siempre insisto con el tema de la salud y la discapacidad”.

El debate sobre la regulación de vapeadores en la Legislatura porteña reúne apoyos de distintos bloques, con la salud pública como argumento central (Europa Press)
El debate sobre la regulación de vapeadores en la Legislatura porteña reúne apoyos de distintos bloques, con la salud pública como argumento central (Europa Press)

Destacó que la propuesta obtuvo consenso transversal y el respaldo de bloques opositores: “Pudimos en una reunión consensuar muchos puntos y el apoyo de ese bloque también”.

Frente a los posibles argumentos en contra, Negri mencionó: “Podría decir que existe un mercado que lo vende y gente que lo consume”. Sin embargo, sostuvo que la salud pública debe primar por sobre intereses económicos: “En esos términos creo que hay que seguir insistiendo. Estamos haciendo muchos debates y muchas discusiones y llegando a poder regular un producto tan nocivo para la salud. Así que la verdad que lo celebro”.

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