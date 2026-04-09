El tiempo en el AMBA: pronostican varios días sin lluvias y temperaturas agradables

El SMN informó que no hay precipitaciones de cara a los próximos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana (AMBA), y luego de días de intensas lloviznas, atraviesa una secuencia de días con bajas probabilidades de precipitación y temperaturas estables, según el informe reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé condiciones mayormente agradables para la región hasta el domingo, con variaciones leves en los registros térmicos y predominio de nubosidad parcial. Además, en el sur argentino se registran alertas amarillas.

De acuerdo con el pronóstico publicado por el SMN, el jueves inició con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilaron entre los 14°C de mínima y los 22°C de máxima, sin previsión de lluvias. El viernes, el informe del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada similar, con condiciones de buen tiempo y temperaturas que se mantendrán en torno a los 13°C de mínima y 22°C de máxima.

El sábado se espera un leve ascenso térmico, alcanzando máximas de 23°C, mientras que la mínima se ubicará en 15°C. Según el parte del SMN, la probabilidad de precipitaciones para ese día permanece en 0%, y el viento se mantendrá con velocidades entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 9 hasta el 15 de abril de 2026 muestra días mayormente soleados con temperaturas máximas rondando los 25°C y mínimas frescas. (SMN)

El domingo, la tendencia se sostiene con condiciones estables. El organismo prevé una temperatura mínima de 17°C (62,6°F) y una máxima de 25°C (77°F), junto a una probabilidad de lluvias que no superará el 10%. La nubosidad será variable, con momentos de sol y algunas nubes dispersas sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del AMBA.

Para el inicio de la próxima semana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el clima se mantendrá sin grandes cambios. El lunes y martes seguirán dominados por cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 18°C y los 24°C. El miércoles, el termómetro podría alcanzar nuevamente los 25°C, sin descartarse un leve incremento en la nubosidad.

El SMN no prevé lluvias importantes ni cambios bruscos de temperatura para el Área Metropolitana de Buenos Aires en el corto plazo, manteniendo la previsión de estabilidad meteorológica y temperaturas moderadas para la región.

En la provincia de Buenos Aires, el organismo climatológico prevé cielos despejados a algo nublados en todas sus localidades, lo que da lugar a la elaboración de planes al aire libre y sin riesgos de lluvias. Recién el domingo se observa un aumento de la nubosidad en el territorio bonaerense.

“Desde el jueves el tiempo se estabilizará notablemente sobre Buenos Aires, y si bien algunasnuevas lluvias aisladas podrían presentarse hacia el próximo fin de semana, lo cierto es que vendrá un periodo largo de varios días con buen tiempo en general y temperaturas típicas para el otoño", señalaron desde el sitio especializado Meteored.

Las alertas en el resto del país

Las alertas amarillas en el sur por vientos y lluvias (SMN)

Por otro lado, el SMN indicó que la provincia de Santa Cruz está bajo alerta amarilla por dos fenómenos climatológicos distintos. Estas se refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Por un lado, se registran lluvias en el suroeste patagónico y que afecta a localidades como El Calafate. En este sentido, las recomendaciones oficiales son:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

En tanto, y en casi toda su extensión, la provincia patagónica, junto a Tierra del Fuego, está también bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Ante este escenario, las acciones a tener en cuenta son las siguientes:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.