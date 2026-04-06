El psicólogo Alejandro Schujman alertó por la adicción digital: “El scrolleo es cocaína”

El psicólogo Alejandro Schujman alertó que la adicción digital en niños y adolescentes afecta gravemente la salud emocional

En una entrevista con el equipo de Infobae a la Tarde, el psicólogo especialista en familia y vínculos Alejandro Schujman advirtió que las medidas regulatorias sobre el acceso a celulares y redes sociales no son suficientes para abordar el impacto en la salud emocional de niños y adolescentes, señalando que el fenómeno trasciende las aulas y requiere una toma de conciencia colectiva.

Durante la charla con el staff de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Schujman se refirió a las recientes restricciones impuestas en Australia y en la ciudad de Buenos Aires. “7 de cada 10 menores siguen usando todas las plataformas, las redes sociales. Hay algo que la prohibición estatal, que la norma, no logra solucionar en definitiva y sigue siendo un problema que nos atraviesa”, advirtió.

La prohibición como respuesta insuficiente ante la dependencia digital

“La palabra prohibir ya de entrada no es una palabra que sea amigable”, sostuvo Schujman, y remarcó que la legislación “es necesaria, pero no suficiente”. Explicó que el acceso continuo de los chicos a las redes sociales, pese a las restricciones, muestra que el problema demanda una toma de conciencia social más amplia: “Hace falta que tomemos conciencia entre todos, los chicos están realmente complicados con esto”.

El psicólogo comparó la situación actual con el cambio de paradigma que se vivió respecto al cigarrillo: “Cuando yo era joven fumar era cool. Hoy todo el mundo sabe el daño que hace el cigarrillo. Creo que estamos dándonos cuenta recién ahora del daño terrible, el impacto que genera el uso de pantallas en los chicos”.

Las restricciones sobre celulares y redes sociales muestran ser insuficientes para frenar el uso excesivo en menores (Infobae en Vivo)

En ese sentido, subrayó que los límites impuestos por ley solo representan “una pata” de la solución y que la clave está en el involucramiento de los padres: “El límite está puesto para ser roto con cuidado. Si arrancamos ya de que es permitido esto, la transición es mucho más fácil”.

Efectos en la adultez: frustración, soledad y dificultades de afrontamiento

Consultado sobre el impacto a largo plazo, Schujman fue contundente: “Llega muy poco calificado para la vida adulta. Esta es la realidad que nos encontramos en los consultorios con las generaciones de veintipico, treintipico”. Señaló que los chicos criados con acceso libre al celular muestran un bajo umbral de frustración y dificultades para gestionar emociones y relaciones interpersonales.

“Hay poca capacidad para gestionar los desafíos que la vida nos presenta, que tiene que ver con la tristeza, el enojo, el manejo de los conflictos, las relaciones interpersonales”, advirtió. Relató el caso de un gerente que fue sorprendido por la visita de la madre de un empleado de 30 años para interceder en un problema personal, como muestra de una generación sobreprotegida y con pocos recursos de afrontamiento.

Schujman consideró que el uso excesivo de pantallas debilita las habilidades sociales y favorece la soledad, lo cual puede derivar en un aumento de la violencia: “Cuanto más solos nos sentimos, más chances hay de que alguien pueda reaccionar violentamente. La gente está muy irritable y tiene que ver con esta falta de conexión”.

Schujman comparó el uso de pantallas en jóvenes con la aceptación social del cigarrillo décadas atrás (Infobae en Vivo)

Claves para padres: aburrimiento, límites y acompañamiento en la era digital

“Dejemos que los chicos se aburran”, recomendó Schujman, y sostuvo: “El aburrimiento y la frustración son la llave de acceso a gestionar la capacidad de bancarse que las cosas en la vida no son como uno quiere”.

En el programa, el especialista diferenció entre el uso y el abuso del celular: “La tecnología bien usada está buena. El tema es que la estamos usando de manera absolutamente contramano de instrucciones”. Alertó sobre la sobredosis de dopamina que provocan las redes sociales y advirtió que “el scrolleo es cocaína”: “Lo que genera en el cerebro esto de estar scrolleando y no sabés con qué te vas a encontrar… hay sitios armados para eso”.

Schujman recomendó postergar el acceso a redes sociales como TikTok e Instagram hasta los 14 o 16 años y promover dispositivos básicos para los más chicos: “Hay una movida en la que los padres le están dando a sus hijos teléfonos que sirven solo para llamar o recibir mensajes. Lo complicado no es llamar, sino toda la sobredosis de dopamina que provocan las pantallas”.

“Somos nosotros los que regulamos cuando se trata de nuestros hijos, y cuanto más chicos, más regulamos y más fácil es cómo gestionan cuánto de esto tienen en su vida”, afirmó. Propuso que los adultos también hagan un detox digital: “Dejar el celular una hora y media antes de acostarse, agarrarlo media hora después de levantarse. Tenemos que hacer nosotros también un detox porque los chicos no nos escuchan, pero ven que estamos supercomplicados acá”.

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