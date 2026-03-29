Sociedad

Alerta por tormentas en la provincia de Buenos Aires: hasta cuándo durarán las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para este domingo en varios municipios bonaerenses. Qué pasará en el resto de las provincias

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Personas con paraguas cruzan una calle en el centro de Los Ángeles bajo la lluvia, con edificios al fondo.
El SMN indicó lluvia durante la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la probabilidad de lluvias y tormentas durante el inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas máximas que rondarán los 30 grados. Además, diez provincias están bajo distintas alertas.

Para este domingo, el SMN prevé precipitaciones intermitentes, con una probabilidad de entre 40% y 70% en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 21°C y los 29°C. El viento soplará desde el este, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora. La tendencia de lluvias continuará mañana, con registros similares: la temperatura mínima se ubicará en 23°C y la máxima alcanzará los 29°C, mientras la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 10% y 40%.

Un gráfico de pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 29 de marzo al 4 de abril, mostrando íconos de lluvia, sol y nubes, con temperaturas máximas y mínimas en Celsius, probabilidad de precipitación y datos de viento
El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 29 de marzo y el 4 de abril de 2026 muestra periodos de lluvia, tormentas y temperaturas máximas de hasta 30°C.

A partir del martes, el SMN estima que las condiciones mejorarán de forma significativa, con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas, llegando a los 30°C de máxima. Este panorama se mantendrá también el miércoles, día en que se espera una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C, sin lluvias previstas y con vientos suaves del sector este.

El Jueves Santo se anticipa un leve retorno de la inestabilidad, con posibilidad de lluvias aisladas en la primera parte del día y una máxima de 29°C. Para el Viernes Santo y el sábado, el SMN pronostica cielos mayormente nublados, descenso de la temperatura y bajas probabilidades de precipitación, con mínimas que bajarán hasta los 18°C durante el fin de semana.

Según el parte oficial, el Área Metropolitana de Buenos Aires transitará una semana marcada por contrastes climáticos, donde el calor persistente dará paso a jornadas más frescas y estables hacia el sábado.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con áreas codificadas por color que indican alertas meteorológicas para el 29 de marzo de 2026; predominan el verde, amarillo y naranja
Las alertas emitidas por el SMN, con tormentas en Buenos Aires y lluvias y vientos al sur

En tanto, el SMN indicó que la provincia de Buenos Aires está bajo alerta naranja y amarilla por tormentas. Este tipo de advertencia se refiere a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Parte de la Costa Atlántica y localidades del centro están bajo este tipo de alertas. Las localidades que esperan “tormentas fuertes con lluvias intensas” son Ayacucho, Azul, Benito Juarez, Bolivar, Castelli, Chascomus, Dolores, Gral Alvear, Gral Belgrano, Gral Guido, Gral J Madariaga, Gral Lamadrid, Gral Lavalle, Laprida, Las Flores, Lezama, Maipu, Mar Chiquita, Olavarria, Partido de la Costa, Pilar, Pinamar, Punta Indio, Rauch, S. M. del Monte, Tandil, Tapalque y Tordillo.

En este sentido, las recomendaciones son las siguientes:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edif icios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por alerta amarilla por lluvias, las áreas involucradas son las zonas cordilleranas de Río Negro, norte de Chubut y sur de Santa Cruz. Por lo cual se solicita mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar con el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar.

Por fuertes vientos, toda la extensión de Santa Cruz y el suroeste de Chubut están bajo alerta amarilla. En estos escenarios, las acciones recomendadas consisten en no salir, retirar o asegurar todos aquellos objetos que puedan volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse en marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.

Mapa de Argentina mostrando alertas por temperaturas extremas de calor. La mayor parte del país está en alerta verde, con zonas en el centro y noreste en alerta amarilla
Las alertas por temperaturas extremas de calor al norte del país

Por otro lado, el organismo climatológico señaló que el suroeste de Córdoba, sur y norte de Santa Fe, sur y norte de Entre Ríos, casi toda la extensión de Corrientes, oeste de Formosa, norte de Buenos Aires y noreste de Misiones rigen alertas amarillas por temperaturas extremas de calor.

Las mismas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. Por lo cual se recomienda:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

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