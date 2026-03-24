Sociedad

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante los próximos días y cuándo volverán las lluvias

La semana continuará con cielo despejado, aunque habrá algunas tormentas en el norte del país. La máxima alcanzará hoy los 23 grados

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El SMN anticipó una mínima
El SMN anticipó una mínima de 11 grados y una máxima de 23 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un lunes con tiempo inestable y viento, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este martes un clima otoñal y temperaturas que apenas superarán los 20 grados. Así será desarrollará la jornada: sin chances de lluvia y con un sol que acompañará a los distintos eventos que se realizarán por el Día de la Memoria.

De acuerdo con las proyecciones publicadas por el organismo, el buen tiempo se sentirá en la mayor parte del país, salvo en algunas provincias del norte en donde la situación climática viene siendo complicada, debido a las lluvias intensas que provocan serias inundaciones y afectan a decenas de familias.

Lo que se observa es que la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires será de 11 grados en lo que respecta a la primera mañana. A medida que transcurra el día, los valores térmicos irán en aumento hasta tocar los 23° C, que es la máxima pronosticada para hoy.

El cielo permanecerá despejado
El cielo permanecerá despejado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos descartan las posibilidades de lluvia, de hecho extienden esta premisa hasta el jueves. Sin embargo, las temperaturas irán en aumento, conforme pasen los días y las precipitaciones podrían hacerse presentes.

Las condiciones de mañana serán muy similares a la jornada anterior, aunque se espera que la mínima alcance los 15° C y la máxima no supere los 25° C. El cielo permanecerá despejado hasta el cierre del día, dando lugar a un nueva jornada. El jueves las proyecciones comienzan a variar, sobre todo para la tarde noche anticipando un fin de semana con altas probabilidades de lluvias.

De hecho, hasta el momento, se prevé un viernes nublado y se espera que se registren tormentas fuertes en el AMBA durante la madrugada del sábado.

Pronóstico extendido para la Ciudad
Pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalla cuatro días de predominio de sol, temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvia. (Servicio Meteorológico Nacional)

Si bien las condiciones meteorológicas para el AMBA, el interior de la provincia de Buenos Aires y varias jurisdicciones del centro del país, serán óptimas, el organismo nacional del clima no anticipa lo mismo para el norte.

De acuerdo con el reciente pronóstico, para algunas regiones de Jujuy se esperan lluvias por la tarde que podrían ser un poco más intensas hacia la noche y la madrugada del miércoles. Las localidades que resaltó Meteored son La Quiaca, Abra Pampa, Mina Pirquitas, Tilcara y San Salvador. Las probabilidades para mañana están entre el 80 y 90 por ciento.

Formosa también se prepara para una jornada lluviosa, sobre todo en las ciudades próximas a los límites fronterizos. Ciudades como General Enrique Mosconi, Juárez, Fortín Soledad, Misión Tacaagle, Clorinda, Formosa capital y Pirané.

En Misiones hay al menos ocho ciudades que esperan lluvias y en algunas incluso tormentas. Las más afectadas podrían ser Eldorado, San Pedro y Puerto Iguazú.

Pronóstico del tiempo en varias
Pronóstico del tiempo en varias provincias y ciudades (Servicio Meteorológico Nacional)

Temporal, inundaciones y víctimas fatales

La semana pasada, un temporal de lluvias y tormentas afectó a las provincias de Córdoba y Tucumán.

Un hombre de 29 años falleció ahogado tras ser arrastrado por la crecida de un río en el paraje cordobés La Pampa, cerca de Ascochinga, luego de una tormenta torrencial del sábado 21 de marzo. Los familiares de la víctima denunciaron su desaparición al no poder dar con su paradero tras el temporal.

Según fuentes policiales, el joven se encontraba en compañía de un amigo cuando intentó cruzar el río, que presentaba un caudal inusualmente alto por las lluvias. La corriente lo sorprendió y lo arrastró, mientras que su acompañante intentó rescatarlo sin éxito y alertó de inmediato a la Policía de Córdoba.

De acuerdo con datos publicados por El Doce.tv, Ascochinga fue la segunda localidad de la provincia con mayor acumulación de agua, registrando hasta 106 milímetros de lluvia.

Zonas de Tucumán quedaron bajo
Zonas de Tucumán quedaron bajo el agua tras el fuerte temporal

En tanto, en Tucumán debieron recibir asistencia sanitaria y la provisión de alimentos en zonas afectadas por el temporal y las inundaciones. Los equipos de salud del Sistema Provincial de Salud de Tucumán (SIPROSA) se desplazaron en aeronaves hacia Monteagudo y Niogasta, donde las lluvias dejaron casas inundadas, familias evacuadas y cortes de tránsito.

El operativo incluyó visitas domiciliarias, entrega de medicamentos e insumos esenciales, y apoyo a residentes y evacuados, bajo la coordinación del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Luis Medina Ruiz. En la Escuela 99, los agentes realizaron actividades de prevención con 350 alumnos y sus familias.

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