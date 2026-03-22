Un hombre murió ahogado en Córdoba luego de que fuera arrastrado por un río crecido por la tormenta

Un amigo de la víctima intentó rescatarlo, pero no pudo (Facebook: Radio Comunicar Colonia Caraya)

Luego de que una tormenta torrencial afectara a varias zonas de la provincia de Córdoba, un hombre de 29 años fue hallado sin vida en el río del paraje La Pampa, próximo a la localidad de Ascochinga. Sus familiares habían denunciado su desaparición durante la madrugada del sábado.

Según trascendió, la víctima estaba en compañía de un joven de 22 años cuando la corriente, crecida por las lluvias, lo arrastró. En ese momento, su conocido trató de auxiliarlo, pero no pudo sacarlo del agua. Fue así que alertó inmediatamente a la Policía de Córdoba sobre lo ocurrido.

Después de varias horas de búsqueda en la zona, los integrantes del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) localizaron el cuerpo. Pese a que no dieron a conocer en qué área fue encontrado, indicaron que el joven estaba “completamente sumergido”.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, Ascochinga fue la segunda localidad con mayor acumulación de agua, ya que se registró una acumulación de hasta 106 milímetros. Esto habría complicado las labores de rescate.

El operativo se había activado durante la madrugada del sábado (Facebook: Agua de Oro Noticias)

De la misma manera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la localidad cordobesa que se quedó con el récord fue Jesús María. Según los registros oficiales, en esa área hubo una caída de aproximadamente 115 milímetros.

En tercer lugar, la ciudad de Monte Cristo tuvo una acumulación de 95 milímetros, seguida de Carlos Paz con 87 milímetros y de Colonia Caroya, donde contabilizaron 85,4 milímetros al final de la jornada. Por último, señalaron que en General Paz hubo 70 milímetros, en Cosquín 66 milímetros y La Falda con 55 milímetros.

Después de la intensa caída de agua, el organismo meteorológico pronosticó una leve mejora del clima en toda la provincia. En este sentido, indicaron que en los próximos días no se esperan alertas meteorológicas en la región.

En línea con esto, para este domingo anunciaron que se espera una jornada mayormente nublada y con vientos de hasta 22 km/h provenientes del sureste. Además, indicaron que estará más fresco, con una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados, debido a que las precipitaciones lograron que las temperaturas veraniegas se adecuaran al promedio esperado en el otoño.

Aunque informaron que habría una leve probabilidad de que se produzcan tormentas aisladas durante la madrugada del lunes, las autoridades remarcaron que en el día persistirían las nubes, pero se podría esperar ver los rayos del sol durante la tarde. Asimismo, seguirá el descenso en el termómetro, ya que la máxima caerá hasta los 20 grados, mientras que la mínima se mantendrá en los 13 grados.

Así continuará el clima durante la semana en la región

Para el martes se esperaría cierta estabilidad, ya que el cielo estaría un poco más despejado. Al mismo tiempo que habrá un aumento de la máxima hasta los 23 grados, afirmaron que persistirán los leves vientos. De hecho, resaltaron que esos serían los parámetros que se manejarían a lo largo de la semana.

La única excepción se dará el jueves, cuando el termómetro experimentaría otro subidón. Mientras que la mínima rondaría los 15 grados, la máxima se ubicaría cerca de los 28 grados. No obstante, el firmamento estará parcialmente nublado, junto con una leve brisa que iría alternando entre una velocidad de 7 a 12 km/h.

Por otro lado, el SMN indicó que la tormenta del viernes se habría tratado de un fenómeno excepcional, ya que este otoño se esperarían niveles de precipitaciones promedios para la temporada. Incluso, destacaron que podrían ser inferiores a lo normal.

Respecto a las temperaturas esperadas para el siguiente trimestre del año (marzo, abril y mayo), las autoridades remarcaron que habrá calores superiores a lo normal en toda la provincia. A pesar de esto, reiteraron la recomendación de permanecer atentos a los pronósticos semanales, en caso de que se activaran alertas meteorológicas.