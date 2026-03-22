Sociedad

Un hombre murió ahogado en Córdoba luego de que fuera arrastrado por un río crecido por la tormenta

Un amigo de la víctima intentó rescatarlo del agua, pero la corriente fue más fuerte y se lo llevó. El operativo de búsqueda estuvo activo toda la madrugada hasta que dieron con su cuerpo

Guardar
Un amigo de la víctima
Un amigo de la víctima intentó rescatarlo, pero no pudo (Facebook: Radio Comunicar Colonia Caraya)

Luego de que una tormenta torrencial afectara a varias zonas de la provincia de Córdoba, un hombre de 29 años fue hallado sin vida en el río del paraje La Pampa, próximo a la localidad de Ascochinga. Sus familiares habían denunciado su desaparición durante la madrugada del sábado.

Según trascendió, la víctima estaba en compañía de un joven de 22 años cuando la corriente, crecida por las lluvias, lo arrastró. En ese momento, su conocido trató de auxiliarlo, pero no pudo sacarlo del agua. Fue así que alertó inmediatamente a la Policía de Córdoba sobre lo ocurrido.

Después de varias horas de búsqueda en la zona, los integrantes del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) localizaron el cuerpo. Pese a que no dieron a conocer en qué área fue encontrado, indicaron que el joven estaba “completamente sumergido”.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, Ascochinga fue la segunda localidad con mayor acumulación de agua, ya que se registró una acumulación de hasta 106 milímetros. Esto habría complicado las labores de rescate.

El operativo se había activado
El operativo se había activado durante la madrugada del sábado (Facebook: Agua de Oro Noticias)

De la misma manera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la localidad cordobesa que se quedó con el récord fue Jesús María. Según los registros oficiales, en esa área hubo una caída de aproximadamente 115 milímetros.

En tercer lugar, la ciudad de Monte Cristo tuvo una acumulación de 95 milímetros, seguida de Carlos Paz con 87 milímetros y de Colonia Caroya, donde contabilizaron 85,4 milímetros al final de la jornada. Por último, señalaron que en General Paz hubo 70 milímetros, en Cosquín 66 milímetros y La Falda con 55 milímetros.

Después de la intensa caída de agua, el organismo meteorológico pronosticó una leve mejora del clima en toda la provincia. En este sentido, indicaron que en los próximos días no se esperan alertas meteorológicas en la región.

En línea con esto, para este domingo anunciaron que se espera una jornada mayormente nublada y con vientos de hasta 22 km/h provenientes del sureste. Además, indicaron que estará más fresco, con una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados, debido a que las precipitaciones lograron que las temperaturas veraniegas se adecuaran al promedio esperado en el otoño.

Aunque informaron que habría una leve probabilidad de que se produzcan tormentas aisladas durante la madrugada del lunes, las autoridades remarcaron que en el día persistirían las nubes, pero se podría esperar ver los rayos del sol durante la tarde. Asimismo, seguirá el descenso en el termómetro, ya que la máxima caerá hasta los 20 grados, mientras que la mínima se mantendrá en los 13 grados.

Así continuará el clima durante
Así continuará el clima durante la semana en la región

Para el martes se esperaría cierta estabilidad, ya que el cielo estaría un poco más despejado. Al mismo tiempo que habrá un aumento de la máxima hasta los 23 grados, afirmaron que persistirán los leves vientos. De hecho, resaltaron que esos serían los parámetros que se manejarían a lo largo de la semana.

La única excepción se dará el jueves, cuando el termómetro experimentaría otro subidón. Mientras que la mínima rondaría los 15 grados, la máxima se ubicaría cerca de los 28 grados. No obstante, el firmamento estará parcialmente nublado, junto con una leve brisa que iría alternando entre una velocidad de 7 a 12 km/h.

Por otro lado, el SMN indicó que la tormenta del viernes se habría tratado de un fenómeno excepcional, ya que este otoño se esperarían niveles de precipitaciones promedios para la temporada. Incluso, destacaron que podrían ser inferiores a lo normal.

Respecto a las temperaturas esperadas para el siguiente trimestre del año (marzo, abril y mayo), las autoridades remarcaron que habrá calores superiores a lo normal en toda la provincia. A pesar de esto, reiteraron la recomendación de permanecer atentos a los pronósticos semanales, en caso de que se activaran alertas meteorológicas.

Temas Relacionados

CórdobaAscochingaMuertoTormentaCrecidaAhogadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Sabía que me estaba engañando pero igual seguía viéndolo”

La necesidad de que alguien resolviera mis problemas de una vez por todas era el campo fértil para consentir aquel engaño. Aunque no siempre el problema es que los demás nos mienten. A veces elegimos no ver, creer a ciegas

“Sabía que me estaba engañando

“Con 50 años sos viejo y sobre calificado”: la frase que resume lo que millones viven en silencio cada vez que mandan un currículum

Hay escasez de talento y talento vetado por edad al mismo tiempo, en el mismo mercado. La discriminación por edad es la única forma de exclusión que todos vamos a atravesar, y la única que casi nadie cuestiona

“Con 50 años sos viejo

Fue la primera mujer en votar en la Argentina cuando ninguna podía hacerlo: médica, feminista y pionera de los derechos políticos

Julieta Lanteri fue contra el orden establecido: impulsó el Congreso Femenino Nacional, fundó el Partido Feminista y quiso ocupar una banca cuando ni siquiera la consideraban ciudadana. Su lucha abrió el camino para la ley de sufragio femenino, impulsada años más tarde por Eva Perón. Nació el 22 de marzo de 1873

Fue la primera mujer en

Cadáveres en las calles, militares autoproclamándose salvadores de América y el país, una lágrima: Argentina a dos días del golpe

A 48 horas de que la Junta Militar terminara de extinguir la democracia, las noticias de los diarios seguían naturalizando la violencia, ocultando a sus responsables y mostrando a los miembros de las Fuerzas como los futuros héroes de la patria, los que vendrían a acabar con el terrorismo que ellos mismos impulsaban en las sombras. El accionar de la Triple A y sus socios diseminados por el país y el asesinato a Néstor Del Río en Bahía Blanca

Cadáveres en las calles, militares

Veterano del crimen: la historia del ladrón de 58 años que lideró una banda de falsos policías

Julio Esteban Baldes, alias “El Chino”, fue detenido por la Policía Bonaerense, acusado de una ola de entraderas en la zona norte. Su paso por la cárcel y el video del ensayo previo a un asalto

Veterano del crimen: la historia
DEPORTES
La historia detrás del mito

La historia detrás del mito del colgante del Chino Maidana con el diente de Mayweather: el derechazo inolvidable que marcó la épica revancha

Jugó en la Selección y fue campeón con River Plate, aunque confiesa: “No lo disfruté como debía, me faltó patear el tablero”

Tras la victoria de Racing y la derrota de Independiente, así está la tabla del Torneo Apertura: el cronograma de la fecha 12

Racing le ganó 2-1 a Belgrano en Córdoba y se arrimó a la punta de su zona en el Torneo Apertura

Mariano Kestelboim, la reconversión que impulsa su carrera: título en Asunción y salto al top 100

TELESHOW
Luke Cresswell, el creador de

Luke Cresswell, el creador de STOMP, antes de llegar a Buenos Aires tras 16 años: “El ritmo y el humor son universales”

Fabio Alberti regresa al teatro con Peperino Pómoro y revive el humor de los ‘90: “Cada día se me ocurren cosas nuevas”

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: “Fue un baldazo de agua fría”

Leo Damario y Antonella Kruger, director y actriz de Solo Fanáticos: “El cine argentino no le daba lugar a mujeres así”

Pablo Echarri, el riesgo de creerse exitoso y el guiño a Guillermo Francella: “La realidad nos va juntando a todos”

INFOBAE AMÉRICA

Irán desafió a Donald Trump:

Irán desafió a Donald Trump: el régimen dijo que atacará plantas energéticas y de desalinización en la región

La foca más grande del mundo y su piojo: un vínculo oculto y milenario que revela secretos del océano

Las imágenes más impactantes del ataque iraní contra dos ciudades de Israel que dejó al menos 140 heridos

Aura, creatividad y automatización, los dilemas de la creación artística en la era de la inteligencia artificial

Rock, dictadura y prejuicios: 34 pensamientos Charly García que vuelven en un libro de entrevistas de Pipo Lernoud