Sociedad

Monopatines: qué dice la normativa que prohíbe su uso en autopistas y la advertencia de una experta en seguridad vial

La circulación de monopatines eléctricos por autopistas y avenidas está expresamente prohibida por la ley. En diálogo con Infobae a la Tarde, la licenciada Carina Vázquez Arizeta advirtió sobre los riesgos y la necesidad de respetar las normas para evitar accidentes graves

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La especialista en accidentología Carina Vázquez Arizeta destaca la importancia de la planificación urbana y el cumplimiento de normas de tránsito para reducir siniestros

En una entrevista con Infobae a la Tarde, la licenciada Carina Vázquez Arizeta advirtió sobre los riesgos del uso de monopatines eléctricos y bicicletas fuera de los circuitos permitidos en Buenos Aires. Consultada a partir del relato de Manu Jove sobre un incidente personal, la especialista en Accidentología y Prevención Vial fue categórica: “Está prohibido el uso de monopatines en autopistas, en semiautopistas y en avenidas muy transitadas. El único lugar para el monopatín es la ciclovía”.

Durante la charla con Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Vázquez Arizeta remarcó la importancia de respetar la normativa vigente para evitar accidentes y proteger a peatones y conductores.

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La normativa sobre monopatines y su aplicación en Buenos Aires

La especialista explicó que los monopatines eléctricos deben respetar las mismas reglas que otros vehículos menores: “Deberían ir en Ciudad de Buenos Aires a 25 kilómetros por hora. A nivel nacional, lo que dice la agencia es a 30. Pero en la Ciudad, donde te pasó esto, deberían ir a 25. Aun así, 25 kilómetros por hora es un montón para lastimar a un peatón”. Añadió que “la ley de tránsito es una y se aplica a todos; cada jurisdicción puede adaptarla, pero no contradecir la nacional”.

Vázquez Arizeta remarcó que es un error confiarse en la infraestructura para estar seguros: “Si vas en monopatín o en bicicleta, y te encontrás con un guardarrail, es la muerte asegurada. Hoy una moto se accidenta y va a parar a un New Jersey de hormigón. Pero ni la moto ni el monopatín están preparados para ese tipo de contención”. Respecto a la seguridad, subrayó: “No hay conciencia de lo que puede pasar. El daño está muy lejano para la mayoría de los usuarios”.

La falta de conciencia sobre
La falta de conciencia sobre el peligro en el uso de monopatines y bicicletas incrementa el riesgo de accidentes viales graves (Captura de video)

La licenciada puntualizó la diferencia entre bicisendas y ciclovías: “La ciclovía está en la calle y comparte la misma zona que los autos. La bicisenda está sobre la vereda. En la Ciudad hay de todo, pero en ciclovías suele haber doble mano, lo que exige aún más precaución y atención al cruzar”.

Accidentes, estadísticas y planificación: límites y desafíos

Consultada sobre el aumento de accidentes tras la proliferación de bicisendas y ciclovías, Vázquez Arizeta fue tajante: “No podemos usar las estadísticas porque no confiamos en ellas. Las últimas estadísticas nacionales sobre accidentes son de 2022 o 2023, y no son datos fiables. Si el dato que recibís no es fiable, el resultado que vas a tener no va a ser muy bueno”. Insistió en la necesidad de contar con información certera para diseñar políticas públicas efectivas: “Para cualquier cosa que hagamos seriamente necesitamos datos fiables. Esa es la realidad”.

En relación a la convivencia entre peatones, ciclistas y el transporte público, aclaró: “La ley es exactamente igual para todos. Cuando un colectivo se cruza de carril sin prender una luz de giro, eso corre igual para cualquier conductor. La idea es anticipar la maniobra, y nos falta esa mirada de cuidado por el otro como sociedad”.

Vázquez Arizeta también abordó la problemática del estacionamiento en doble fila en los entornos escolares: “Está todo hecho desde lo normativo, no hay que hacer algo nuevo. La doble fila genera situaciones extremas de violencia. Lo ideal sería tomarse un tiempo antes, estacionar lejos y caminar a buscar a los chicos. Es maravilloso hacer ese caminito de la escuela al auto”.

La normativa de tránsito de
La normativa de tránsito de Buenos Aires prohíbe el uso de monopatines eléctricos en autopistas y avenidas muy transitadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buenos Aires, el caos del tránsito y la planificación urbana

La discusión sobre el colapso vehicular en Buenos Aires llevó a la especialista a reflexionar sobre la raíz del problema: “Todo crece, el parque automotor crece todo el tiempo. Es un mal necesario, porque es cómodo. La ciudad está colapsada de autos porque la gente busca comodidad. Mejorar el transporte público es la única manera de desincentivar el uso del auto particular”.

Respecto a la planificación urbana, Vázquez Arizeta explicó: “Históricamente las ciudades se organizaron en cuadrículas, pero esas estructuras vienen de antaño y hoy son una limitante. En la provincia de Buenos Aires muchas veces no hay planificación, o el que te pone un semáforo es el mismo que cambia la lámpara de la luminaria. Hay que armar equipos con conocimiento para lograr buenos resultados”.

Al comparar con el exterior, afirmó: “Suiza, Suecia, Alemania, Uruguay y Chile tienen buena planificación vial. Buenos Aires tiene planificación a largo plazo, pero todo es gradual. Hoy te infraccionan por usar el celular, algo impensado antes”.

La charla cerró con una reflexión práctica: “El tránsito es una extensión de lo que nos pasa en el día a día. La ansiedad, el ritmo de vida se trasladan al volante. Pero las normas existen y deben cumplirse para que todos estén seguros”.

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