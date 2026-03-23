Sociedad

“Esto es una locura”: grabaron a un hombre mientras circulaba en monopatín eléctrico a 80 km/h en plena Panamericana

El video fue captado por un conductor en la zona de Ingeniero Maschwitz en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La normativa prohíbe la presencia de estos vehículos en rutas y autopistas

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Ocurrió en la localidad de Ingeniero Maschwitz. La temeraria actitud fue registrada por un automovilista que circulaba por el lugar.

Una imagen insólita e imprudente quedó registrada por la cámara de un conductor que recorría la autopista Panamericana en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. A plena luz del día, un hombre avanzaba por la calzada de una de las vías más cargadas de la zona metropolitana sobre un monopatín eléctrico e iba a más de 80 kilómetros por hora, en el tramo correspondiente a la localidad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. El video no tardó en viralizarse en redes sociales, generando todo tipo de reacciones y dejando en evidencia los riesgos de la maniobra.

La escena, que se desarrolló en una de las arterias viales más transitadas del país, sorprendió a los testigos y a quienes luego vieron la secuencia viralizada. El conductor que grabó el episodio no pudo disimular el asombro ante lo que veía.

No, no, esto es una locura, a 80 kilómetros por hora con un monopatín. Qué terrible, es una locura esto”, expresó con incredulidad el conductor Agustín mientras registraba la marcha del vehículo alternativo en medio del flujo de autos y camiones.

Las imágenes que encabezan esta nota muestran al hombre desplazándose en el monopatín eléctrico por la autopista, donde el uso de este tipo de medios de transporte está expresamente prohibido por la normativa vigente.

La velocidad estimada del monopatín superaba los 80 kilómetros por hora, un número que es ampliamente superior los límites de seguridad para este tipo de vehículos y que iguala la velocidad de muchos autos en esa vía.

El video, de rápida viralización, puso el foco sobre la falta de controles y la necesidad de reforzar las campañas de concientización vial.

Las autoridades recomiendan utilizar estos medios de transporte únicamente en zonas habilitadas y bajo condiciones que no pongan en peligro la integridad de sus usuarios ni la de terceros.

Córdoba: un hombre circulaba en un scooter eléctrico por la ruta y fue sancionado por la policía

Personal de la Policía Caminera
Personal de la Policía Caminera escoltó al conductor de scooter eléctrico fuera de la Circunvalación

El martes de la semana pasada, en la ciudad de Córdoba, un hombre de 62 años fue sancionado por circular en un scooter eléctrico por la Circunvalación, donde este tipo de vehículos no está autorizado. El episodio, registrado durante la tarde del miércoles, activó la intervención de la Policía Caminera, que controló la situación sobre la Ruta Nacional A-019, a la altura del kilómetro 2 del anillo externo.

De acuerdo con lo reportado por fuentes del caso, los efectivos detectaron a un conductor desplazándose por la autovía en un scooter eléctrico, modalidad de movilidad que la normativa vigente impide en corredores de alta velocidad.

La Dirección General de Policía Caminera informó que, al advertir la presencia del rodado, se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley de Tránsito N° 8560, la cual prohíbe expresamente la circulación de estos vehículos en autovías y autopistas.

La intervención policial incluyó, además, una medida preventiva para el resguardo de la integridad física del hombre. Según detallaron las fuentes del caso, los uniformados escoltaron al conductor hasta un sector habilitado para el paso de su tipo de rodado. La decisión se tomó “teniendo en cuenta las características del vehículo y la seguridad vial”, en palabras de la fuerza.

Al momento de la notificación, el hombre fue acompañado fuera de la autovía por la policía y, posteriormente, un familiar se presentó en el lugar con un vehículo de carga para trasladarlo.

La Policía Caminera subrayó —en coincidencia con lo publicado por La Voz— que estos operativos buscan prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de la legislación orientada a todos los usuarios de las vías rápidas. La infracción, encuadrada en la Ley de Tránsito N° 8560, se aplicó por tratarse de “circulación en autovía y autopista con vehículo especial”, según consta en el acta labrada en el lugar.

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