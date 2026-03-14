Sociedad

Un motociclista perdió el control y sufrió un brutal accidente contra un poste de luz en la Ruta 11: murieron dos personas

Ocurrió cerca de la localidad bonaerense de Mar Chiquita. El conductor falleció en el momento, mientras que la joven acompañante lo hizo mientras era atendida por el servicio de emergencias. En La Plata también hubo un fallecido en otro accidente con una moto

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Cosme Ángel Ochoa, de 50
Cosme Ángel Ochoa, de 50 años, y una joven sin identificar murieron tras el siniestro vial en Mar del Plata

La ruta 11 fue escenario este sábado de un siniestro vial con saldo fatal a la altura del kilómetro 503, justo frente al predio del Grupo de Artillería Antiaéreo (GADA) 601. Dos personas que viajaban en una motocicleta murieron tras impactar contra un poste de iluminación y quedar atrapadas bajo el mismo, mientras se desplazaban desde Mar del Plata hacia Santa Clara del Mar.

El episodio, ocurrido al mediodía, movilizó a personal de la comisaría 15ª, que acudió rápidamente al lugar, donde pudo observar la escena: la moto marca Motomel, de 125 cilindradas, yacía sobre el cantero central junto al poste caído, según La Capital. Las causas que llevaron al vehículo a terminar en esa posición todavía permanecen bajo investigación.

Poco después del arribo policial, una ambulancia procedente del partido de Mar Chiquita se presentó en el lugar del hecho. Los profesionales constataron que uno de los ocupantes ya no presentaba signos vitales, mientras que la segunda víctima falleció minutos después, mientras recibía asistencia.

Mientras avanzaban las tareas de asistencia y resguardo de la escena, el personal policial aguardó la llegada de peritos de Policía Científica y de la Morgue Judicial. Las fuerzas de seguridad iniciaron los procedimientos de rutina para determinar cómo la moto terminó sobre el cantero central y el mecanismo del impacto.

El fiscal Rodolfo Moure dispuso la toma de declaración a testigos presenciales y ordenó otras actuaciones de rigor con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del hecho.

Otro trágico accidente en moto, pero en La Plata

Fernando Ezequiel Idalgo, de 33
Fernando Ezequiel Idalgo, de 33 años, falleció por las heridas sufridas tras el accidente de motocicleta en Melchor Romero, La Plata

Un hombre murió este sábado tras un accidente de tránsito entre dos motocicletas en Melchor Romero, La Plata. El hecho ocurrió en la intersección de avenida 520 y 183, donde colisionaron una Honda CBX 250 de color rojo y una Gilera 110 roja y negra, esta última sin patente.

De acuerdo con un reporte de 0221, la víctima tenía 33 años. El siniestro vial se produjo el viernes y, pese a la rápida asistencia en el lugar, Idalgo resultó con lesiones de extrema gravedad que determinaron su traslado urgente al hospital.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron el deceso del motociclista este sábado a causa de las heridas sufridas.

La causa, que en un primer momento había sido caratulada como lesiones, fue recaratulada como “homicidio culposo” tras la muerte del conductor.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de La Plata, que dispuso una serie de actuaciones para esclarecer el hecho. Entre las medidas adoptadas se incluyó la intervención de la morgue policial y el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en la zona del choque.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las primeras pericias y procedió al secuestro de los vehículos involucrados. Los peritos continúan intentando determinar las causas del accidente, a partir del análisis del impacto y de las imágenes registradas en los dispositivos de videovigilancia.

El saldo de víctimas fatales por accidentes de tránsito en la región de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada alcanzó las 15 personas en lo que va de 2026, tras este nuevo caso, lo que vuelve a poner en foco la gravedad de la siniestralidad vial local.

Durante la mitad del mes de marzo ya se contabilizaron tres fallecimientos: uno de ellos corresponde a un joven de 28 años que murió tras más de cinco meses de internación en estado crítico, otro perdió la vida al chocar contra el separador central de la Autopista La Plata-Buenos Aires y la última víctima fue el fallecido de este sábado en Melchor Romero.

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