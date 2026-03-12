Sociedad

La arquitecta que desafió lo aprendido en la universidad y construyó una casa de campo con una técnica que ya nadie utiliza

En plena era del cemento, María Verónica Stivanello optó por un material ancestral. El resultado es una vivienda que sorprende por sus paredes curvas, sus colores naturales y una estética orgánica que parece fundirse con el paisaje rural de Entre Ríos

Guardar
La arquitecta entrerriana María Verónica
La arquitecta entrerriana María Verónica Stivanello construyó su casa íntegramente con paredes de barro

En tiempos en los que el cemento, el acero y los sistemas industrializados dominan el paisaje de la construcción moderna, la arquitecta entrerriana María Verónica Stivanello decidió mirar hacia atrás para avanzar. En lugar de seguir el camino tradicional de la arquitectura contemporánea, eligió recuperar una técnica ancestral: construir con tierra. El resultado es una casa que sorprende por sus paredes curvas, sus colores naturales y una estética orgánica que parece fundirse con el paisaje rural de Entre Ríos.

La vivienda se levanta en un campo ubicado entre Chajarí y Santa Ana, en una zona de lomadas suaves donde el verde de los cítricos y el cielo abierto dominan el horizonte. Allí, en un terreno que perteneció a su abuelo materno y que durante décadas estuvo dedicado a la citricultura, Verónica, una arquitecta de 36 años formada en la Universidad Nacional de Córdoba, decidió poner en práctica todo lo que había investigado durante años sobre bioconstrucción.

La casa no solo es su proyecto más personal. También es un manifiesto silencioso: una demostración de que el barro, lejos de ser un símbolo de precariedad, puede convertirse en un material sofisticado, sustentable y estéticamente impactante.

La vivienda se levanta en
La vivienda se levanta en un campo ubicado entre Chajarí y Santa Ana, en Entre Ríos

De Chajarí a Europa: el origen de una idea

Verónica nació y creció en Chajarí, una ciudad del norte entrerriano marcada por la producción citrícola. Tras terminar el secundario se mudó a Córdoba para estudiar arquitectura. Allí cursó toda la carrera y, antes de finalizarla, aprovechó un convenio académico que le permitió completar sus estudios en Europa.

Durante un año asistió a clases en la Universidad de Salerno, en Italia, donde también desarrolló su tesis. Fue en ese período cuando comenzó a interesarse por otras formas de pensar la arquitectura. “Mientras trabajaba en la tesis me empezó a picar el bichito de investigar otros materiales, algo que en la facultad prácticamente no habíamos visto”, recordó en diálogo con Infobae.

Ese interés inicial se transformó en una búsqueda más profunda cuando comenzó a estudiar sistemas de construcción con tierra, técnicas tradicionales que se utilizan desde hace miles de años en distintas partes del mundo.

Además de diseñar el proyecto
Además de diseñar el proyecto y dirigir la obra, la arquitecta también puso "manos a la obra"

Al regresar a la Argentina en 2016, Verónica ya sabía que quería experimentar con ese tipo de arquitectura. Había pasado horas mirando videos, leyendo artículos y tratando de entender cómo se construía con adobe, barro y fibras naturales.

Un año después ocurrió un encuentro que marcaría su camino profesional: tomó un taller con Jorge Belanko, reconocido constructor y difusor de la bioconstrucción en América Latina.

Belanko, un albañil autodidacta que desde hace décadas enseña técnicas de construcción con tierra, se convirtió en una especie de mentor y fue quien la invitó a acompañarlo en distintas capacitaciones que realizaba en el país.

Verónica tiene 36 años y
Verónica tiene 36 años y se graduó de arquitecta en la Universidad Nacional de Córdoba

Así, Verónica comenzó a recorrer talleres y obras donde se levantaban paredes con barro, se mezclaban materiales con los pies y se transmitían conocimientos que muchas veces no aparecen en los manuales académicos. “Ahí empezó realmente el aprendizaje”, contó.

Una casa de barro perfectamente construida

La oportunidad de llevar esas ideas a la práctica surgió en un lugar muy cercano a su historia personal: el campo de su familia. El terreno pertenecía a su abuelo materno y, tras la herencia, quedó en manos de su madre y sus tíos. “Ella se quedó una parcela pequeña, alrededor de una hectárea y media, que durante décadas estuvo cubierta por naranjos”, relató Verónica.

Sin embargo, cuando decidieron construir la casa fue necesario retirar la mayoría de los árboles. “Se dejaron algunas hileras sobre la calle para que funcionen como barrera visual y de ruido, pero el resto se sacó porque mantener plantas sin trabajar puede generar problemas con los insectos para los productores vecinos”, explicó la arquitecta, quien transformó ese espacio en una especie de laboratorio donde se animó a experimentar.

Más allá de reemplazar el
Más allá de reemplazar el cemento por el barro, la arquitecta contó que quería construir "una casa prolija, bien construida, con las paredes a plomo, usando herramientas y maquinaria como en cualquier obra”

Uno de los mayores desafíos fue cultural. Para muchas personas, hablar de casas de barro todavía remite al imaginario del rancho precario o a construcciones informales. Por eso, el objetivo de Verónica fue justamente demostrar lo contrario. “Queríamos hacer una casa prolija, bien construida, con las paredes a plomo, usando herramientas y maquinaria como en cualquier obra”, explicó.

La vivienda fue levantada con adobes, ladrillos de tierra cruda que se secan al sol y se colocan con una mezcla natural. La fórmula básica es sorprendentemente simple: “Usamos una mezcla con arcilla, que funciona como el pegamento natural; arena, que aporta estructura; y paja, que evita las fisuras”, señaló.

Luego, fue incorporando –como si fuese una receta de cocina– otros ingredientes, a medida que lo necesitaba. “Para los revoques exteriores, por ejemplo, incorporé cenizas de fogón y claras de huevo, elementos que ayudan a estabilizar la mezcla y mejorar su resistencia”, precisó la arquitecta.

Así luce la textura de
Así luce la textura de las paredes de barro en el interior de casa, las cuales no llevan pintura

Un diseño ondulante, con un techo vivo y sin pintura artificial

Uno de los rasgos más llamativos de la casa es su diseño ondulante. Las paredes no siguen las líneas rectas típicas de la arquitectura convencional, sino que se curvan suavemente, generando una estética orgánica que dialoga con el paisaje rural.

En el interior hay un detalle que se volvió uno de los favoritos de la arquitecta: una pared donde los adobes quedaron a la vista. Ella la llama “la ventana de la verdad” y así justificó esa decisión: “Es una parte que dejamos sin revocar para que se vea cómo está hecha la casa”.

El resto de las paredes muestra los colores naturales de la tierra. No hay pintura artificial: los tonos provienen directamente de las arcillas utilizadas. En el interior dominan tres colores: “Un marrón oscuro casi negro, proveniente de una arcilla muy rica en minerales; un rojizo, obtenido de la tierra del propio campo; y un rosado claro, resultado de mezclar esa tierra con cal”.

En el interior hay un
En el interior hay un detalle que se volvió uno de los favoritos de la arquitecta: una pared donde los adobes quedaron a la vista

Para el techo de la casa, Verónica también incorporó una solución poco común en la arquitectura tradicional. Se trata del techo vivo, una cubierta vegetal que funciona como aislante natural. “La estructura está hecha con madera de eucalipto. Sobre ella se colocaron distintas capas: aislantes, una geomembrana impermeable y un sustrato vegetal donde crecen plantas. Hoy, el techo se comporta casi como un pequeño ecosistema. Entre las especies aparecen verdolagas, verbenas, pastos y otras plantas que los pájaros van sembrando con el tiempo”, especificó.

Una casa de 140 m2 “para compartir”

La vivienda tiene aproximadamente 140 metros cuadrados y está organizada en una sola planta. El espacio principal integra cocina, comedor y living en un ambiente amplio pensado para reuniones y talleres. La casa también cuenta con dos habitaciones, un baño principal, un lavabo, una galería exterior y un sector de parrillero con horno de barro.

El entorno de la casa acompaña la misma filosofía. Alrededor se extiende un parque con frutales, huerta y sectores de descanso. También hay una pérgola cubierta con glicina, una piscina convencional y un pequeño galpón de herramientas.

Alrededor de la casa se
Alrededor de la casa se extiende un parque con frutales, huerta y sectores de descanso. También hay una pérgola cubierta con glicina

En cuanto a la vegetación, se observa la mezcla de especies ornamentales con plantas productivas, generando un paisaje vivo.

Por dentro, la sorpresa es térmica antes que estética. En un día de calor intenso, el interior se mantiene fresco sin aire acondicionado. La inercia térmica del barro hace su magia silenciosa. Mientras que el techo de madera blanca –que aporta luminosidad– se dejó visto, sin cielo raso, para exhibir la estructura.

El living es amplio y fue pensado para encuentros familiares, donde se colocó una mesa larguísima que puede reunir a más de veinte personas. Estantes con sifones antiguos, detalles vintage y muebles rescatados completan una atmósfera que combina rusticidad y cuidado. Nada parece improvisado, aunque conserve la textura imperfecta del trabajo manual.

La vivienda tiene aproximadamente 140
La vivienda tiene aproximadamente 140 metros cuadrados y está organizada en una sola planta

Si tuviera que elegir un lugar dentro de la casa, Verónica no duda. Su sitio preferido es la galería, desde donde se puede ver el campo abierto a lo lejos. “La casa está ubicada en una pequeña lomada, lo que permite contemplar el horizonte sin obstáculos”, señaló. El otro lugar especial es el living, donde la gran pared curva de adobe recuerda el espíritu original del proyecto.

Una obra lenta y paciente que llevó 5 años

La construcción de la casa no siguió los tiempos habituales de una obra convencional. Entre pausas por la pandemia, dificultades para conseguir mano de obra especializada y etapas de secado de los materiales, el proyecto llevó 5 años.

El mayor obstáculo fue encontrar albañiles dispuestos a trabajar con técnicas poco habituales. “Pasaron varios obreros por la obra hasta que encontramos uno que se animó”, recordó Verónica, quien tuvo que ponerse en el rol de maestra para enseñar las mezclas, explicar los tiempos del material y adaptar los métodos de trabajo.

El techo de madera blanca
El techo de madera blanca –que aporta luminosidad– se dejó visto, sin cielo raso, para exhibir la estructura

Pero una vez que el equipo entendió la lógica del sistema, la obra avanzó con mayor fluidez. Finalmente, la casa de campo fue inaugurada en noviembre de 2025.

Con su proyecto, Verónica demostró que una casa de barro no es un retroceso tecnológico, sino una forma de reconciliar la arquitectura con el entorno, la historia y los materiales del lugar. Y en medio del campo entrerriano, entre árboles frutales y horizontes abiertos, esa idea ya tiene forma de hogar.

Temas Relacionados

María Verónica StivanelloArquitecturaEntre Ríos

Últimas Noticias

Reuniones militares clandestinas, infiltrados en el entorno presidencial y secuestros: la trama del “plan maestro” del golpe

Mientras los mandos militares avanzaban con reuniones secretas y planes para derrocar al gobierno, el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone y las tensiones políticas y sindicales revelaban un país cada vez más cerca del quiebre institucional

Reuniones militares clandestinas, infiltrados en

Brote de chikungunya en Jujuy: confirman en primer caso del virus

Un hombre de 80 años presentó síntomas el 6 de marzo y actualmente recibe atención médica domiciliaria. Las autoridades mantienen vigilancia sobre familiares y otros posibles casos relacionados para evitar la expansión

Brote de chikungunya en Jujuy:

Secuestraron casi 4 toneladas de carne en mal estado de un frigorífico clandestino de Mendoza

El decomiso ocurrió en un predio de la calle Famatina al 1600 de la localidad de Guaymallén. En la cámara de conservación había pérdida de cadena de frío, falta de rotulación y deficiencias en las condiciones de higiene

Secuestraron casi 4 toneladas de

Detuvieron a uno de los imputados por el femicidio de la joven encontrada en un ropero en Córdoba

Javier Grasso estaba prófugo desde 2025 por encubrimiento agravado en el marco del crimen de Milagros Basto, una joven que fue encontrada en un ropero

Detuvieron a uno de los

Revelaron detalles macabros del doble femicidio en Chaco: abuso sexual y un hacha, como arma homicida

Madre e hija fueron encontradas sin vida en su domicilio, ambas con evidentes signos de violencia. Las autoridades indicaron que la joven de 17 años fue víctima de abuso sexual vaginal y anal

Revelaron detalles macabros del doble
DEPORTES
Marco Trungelliti avanza en Kigali,

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

Tras el empate entre Boca y San Lorenzo, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi igualó 0-0 ante Nashville por el partido de ida de los octavos de la Concachampions

TELESHOW
El tierno posteo de Indiana

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea advirtió que

La Unión Europea advirtió que la guerra en Medio Oriente podría impulsar su tasa de inflación por encima del 3%

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”

Los libros que eligió Daniel Divinsky, el editor de Mafalda: promesa cumplida

Los actores escandinavos se hacen notar en los Oscar y la industria del cine global