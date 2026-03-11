Rescataron a un pingüino rey que fue encontrado en las costas del Río de la Plata

El animal ya se encuentra bajo el cuidado de Fundación Temaikèn

Un operativo de Defensa Civil en Vicente López terminó con el rescate de un pingüino rey que apareció en la costa del Río de la Plata durante el fin de semana. La presencia del ave, perteneciente a la especie Aptenodytes patagonicus, fue considerada inusual por las autoridades, que destacaron que se trató de un ejemplar hallado lejos de su hábitat natural.

El animal fue encontrado débil y trasladado de inmediato a la Fundación Temaikén, en la localidad de Belén de Escobar, donde inició un proceso de recuperación.

El hallazgo se produjo en un sector del municipio bonaerense, donde el ave marina sorprendió a vecinos y equipos de rescate. Según informaron medios locales, la debilidad del pingüino estaría asociada a su proceso de mudanza, lo que pudo haber facilitado que las corrientes lo arrastraran hasta la ribera, muy lejos de las zonas donde habitualmente se encuentra esta especie.

La aparición de un pingüino rey cerca del conurbano bonaerense sorprendió a vecinos y equipos de conservación por la rareza de este suceso

La Fundación Temaikén explicó que el animal fue llevado al Centro de Recuperación de Especies, donde especialistas evalúan su evolución y diseñan un plan de atención para favorecer su restablecimiento.

La aparición de un pingüino rey en la costa bonaerense fue descrita como un hecho de especial interés por los equipos de rescate y conservación. Este tipo de ave constituye la segunda especie más grande de pingüinos, solo superada por el pingüino emperador.

Su hábitat principal corresponde a islas subantárticas del hemisferio sur, como Georgia del Sur, Islas Malvinas y el extremo sur de Sudamérica. En ocasiones excepcionales, ejemplares de esta especie pueden aparecer en latitudes más al norte, incluyendo la costa bonaerense. Esto hace que su presencia en la región sea poco frecuente y de especial interés.

En esta ocasión, la aparición del pingüino rey generó atención, ya que no es habitual que lleguen hasta la zona del conurbano bonaerense. Un antecedente cercano ocurrió en abril de 2025, cuando en San Clemente se devolvió a su hábitat a un ejemplar que había permanecido seis meses en rehabilitación en la Fundación Mundo Marino. Ese animal fue hallado en agosto de 2024 en Pinamar con heridas visibles.

La intervención de Defensa Civil y el traslado a la Fundación Temaikén permitieron que el ave reciba atención especializada. El caso se suma a otros episodios en los que pingüinos rey fueron encontrados lejos de sus hábitats habituales y asistidos por organizaciones dedicadas a la recuperación de especies.

Un yacaré overo de casi dos metros apareció en la pileta de una casa en Chaco

Fue trasladado al centro de rescate “Naturaleza Reptil”, donde permanecerá a resguardo

Una noche fuera de lo común sorprendió a los habitantes de Colonia Benítez, en la provincia de Chaco, cuando un yacaré overo (Caiman latirostris) de 1,80 metros apareció en la piscina de una casa ubicada en el barrio San Andrés.

La Policía de Chaco informó que la aparición del reptil interrumpió la calma habitual del vecindario y requirió la intervención de especialistas. El dueño del domicilio, al toparse con el animal, alertó de inmediato a las autoridades, lo que dio inicio a un operativo particular.

Según el parte oficial, el sargento Germán Franco, reconocido por su experiencia en ofidiología, encabezó la tarea y verificó la especie y el tamaño del ejemplar. El procedimiento concluyó sin heridos, ni entre los rescatistas ni en el animal, según precisaron fuentes policiales.

En un mensaje difundido en redes sociales, el centro de rescate Naturaleza Reptil, que recibió al yacaré tras el operativo, destacó la actitud de los vecinos del barrio San Andrés. “Agradecemos a los vecinos del Barrio San Andrés por no lastimar al animal y contactarse con nosotros para poner en resguardo al animal”, señalaron desde la organización.

El animal fue trasladado a las instalaciones del centro, donde quedará protegido hasta que se coordine su traslado a una reserva natural.

El episodio se volvió relevante por lo inusual del descubrimiento y por la respuesta coordinada entre la comunidad y los equipos de rescate. “Logramos con éxito su captura sin lesiones tanto para los que intervinieron en el rescate como para el animal”, remarcaron desde Naturaleza Reptil.

La Policía de Chaco recordó que, ante situaciones similares, es fundamental mantener la calma y comunicarse de inmediato al 911 para permitir una intervención segura a cargo de personal especializado.