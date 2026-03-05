Para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA: habrá una marcada reducción de la temperatura durante el fin de semana

Las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano comenzarán entre jueves y viernes con una probabilidad del 10% al 70% (Maximiliano Luna)

El clima en Argentina vuelve a presentar un perfil inestable, con el despliegue de tormentas de intensidad variable que afectan a una amplia franja del país. El sistema meteorológico que se posiciona sobre la región impulsa una fuerte actividad convectiva, fenómeno que se manifiesta de manera más notoria sobre el centro y norte del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional sostiene la alerta de nivel amarillo para distintas provincias, ante la posibilidad de tormentas fuertes caracterizadas por una considerable cantidad de agua caída en lapsos breves, acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y la eventual presencia de granizo.

Las dinámicas atmosféricas ya dejaron señales de su impacto en días recientes y, según los pronósticos, persistirán durante las próximas jornadas.

El viento persistirá en la región metropolitana, con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora durante el fin de semana

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, las primeras lloviznas podrían llegar desde la noche del jueves, con una probabilidad que ronda entre el 10% y el 40%.

Para la jornada del viernes se esperan lluvias aisladas. Si bien la madrugada seguirá con la tendencia del jueves, por la mañana y hasta la tarde la probabilidad de precipitaciones aumentará: estará entre un 40% y un 70%.

Sí se verá una reducción de la temperatura marcada, con una máxima de 26 grados y un mínimo que rondará los 19 °C, de acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por la noche, la situación nuevamente cambiará y la probabilidad se reduce a un máximo de 40%. Esta tendencia se mantiene hasta la mañana del sábado incluso, donde ya por la tarde habrá 10% de chances y por la noche ya no se espera caída de agua. El termómetro tendrá su techo en 27 grados, mientras que la mínima será de 17 °C.

El domingo, el sol asomará por momentos, con un cielo parcialmente nublado. Ya no lloverá en el AMBA. La máxima será de 24 grados y la mínima de 16. Lo que sí estará presente todos los días será el viento, con ráfagas que rondarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

El comienzo de la semana quedará con una temperatura que rondará los 26 grados de máxima y 19 de mínima, sin probabilidad de lluvia, pero con el cielo nublado por momentos.

Dónde lloverá en el interior del país

El norte argentino, especialmente Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, entra en alerta naranja por tormentas severas y acumulados de hasta 60 milímetros

Mañana, el foco de inestabilidad se orientará con mayor fuerza hacia el norte argentino. Las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero se perfilan para ingresar en alerta naranja, nivel que marca una mayor intensidad y peligrosidad de los fenómenos esperados.

Bajo este alerta, se espera la aparición de tormentas localmente severas, con acumulados de precipitación promedio que podrían llegar a los 60 milímetros, y con valores puntuales aún superiores.

Además, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de daños materiales y afecta directamente a las actividades agropecuarias, indicó el medio especializado Meteored.

La situación también involucra a La Pampa, San Luis, San Juan, Tucumán, Corrientes, Chaco, Salta, Jujuy y Formosa, que estarán bajo alerta amarilla, de acuerdo con el sistema del SMN. La dinámica de las tormentas se presenta cambiante, por lo que la observación diaria resulta fundamental para anticipar el desplazamiento de los núcleos más intensos.

Durante el sábado, provincias como Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Luis estarán bajo alerta amarilla por las primeras lluvias del fin de semana

Durante el sábado, la situación se calmará en algunas provincias, mientras que otras sufrirán las primeras lluvias del fin de semana. Se trata de: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, Jujuy, Salta, Chaco y Formosa. Todas bajo alerta amarilla.

Al retirarse progresivamente las lluvias hacia el fin de semana y con el paso del sistema de inestabilidad, las condiciones tenderán a estabilizarse. El domingo, un nuevo pulso de inestabilidad sobre la región cuyana podría dar lugar a lluvias y tormentas aisladas.