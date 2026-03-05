El Gobierno de Mendoza implementó controles obligatorios de sustancias psicoactivas en embarazadas

"Entre el 15 y el 20% de los bebés internados en neonatologías del sistema público tienen resultados positivos de tóxicos por el consumo de sustancias durante el embarazo", informó Rodolfo Montero, Ministro de Salud y Deportes de Mendoza (Freepik)

El Gobierno de Mendoza dispuso, a partir del 2 de marzo, la realización obligatoria -previo consentimiento informado- de controles para detectar consumo de sustancias psicoactivas entre todas las mujeres embarazadas hospitalizadas en las maternidades públicas de la provincia.

Esta medida responde a la alta proporción de bebés nacidos con presencia de tóxicos en su organismo: según estadísticas oficiales, entre el 15% y el 20% de los recién nacidos internados en neonatología dan positivo a test de sustancias.

Se estima que entre el 5% y el 10% de las personas gestantes refieren uso de drogas ilícitas en el embarazo, indicó la Resolución 305

El objetivo central es posibilitar la detección y el tratamiento precoces para evitar complicaciones graves en el embarazo y el desarrollo del recién nacido, detalló la directora de Maternidad e Infancia, Natalia Courtis, al medio Ciudadano News.

El origen de la medida

La preocupación se originó tras los resultados de pesquisas universales en el sistema público de Mendoza. Aunque solo entre el 5% y el 10% de las mujeres embarazadas reconoce el consumo de drogas ilícitas, el porcentaje real detectado en estudios médicos puede ser entre un 10% y un 40% mayor, según informó la Dirección de Maternidad e Infancia.

Esta situación se refleja en las estadísticas más recientes: en el último año disponible, la tasa de recién nacidos internados con resultado positivo por sustancias osciló entre el 15% y el 20%, conforme a datos del Ministerio de Salud provincial.

La resolución 305, publicada en el Boletín Oficial de Mendoza

La resolución 305, publicada en el Boletín Oficial y suscripta por el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, formalizó la política sanitaria provincial. El protocolo es implementado por la Subsecretaría de Gestión de Salud en todos los hospitales públicos mendocinos.

El formulario de consentimiento se suma a la Historia Clínica Electrónica y los resultados se registrarán en el Sistema de Información Perinatal o su equivalente.

Detección temprana y respuesta interdisciplinaria en maternidades públicas

Desde la cartera sanitaria se remarca que no existen dosis seguras de alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, éxtasis ni de otras drogas sintéticas o naturales durante la gestación.

El contenido médico de la resolución precisa que el consumo de estas sustancias está vinculado a varias complicaciones: abortos espontáneos, partos prematuros, retraso del crecimiento intrauterino, eclampsia, hipertensión, malformaciones congénitas y muerte fetal. Además, incrementa el riesgo de trastornos neurocognitivos y neurológicos, que pueden derivar en internaciones prolongadas y secuelas permanentes.

Si se detecta el consumo de sustancias, el protocolo establece un abordaje interdisciplinario con equipos de médicos, psicólogos y trabajadores sociales (Freepik)

Si se detecta el consumo de sustancias, el protocolo establece un abordaje interdisciplinario con equipos de médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Este seguimiento abarca tanto el tratamiento durante la internación como el acompañamiento después del alta, excepto si la paciente rechaza por escrito continuar con la intervención, situación que también debe registrarse.

Mortalidad infantil en ascenso

Los registros vigentes muestran un aumento en la mortalidad infantil en Mendoza, cuya tasa subió de 5,5 a 7,5 cada 1.000 nacimientos en 2024. Si bien las causas del fenómeno son múltiples, el consumo de sustancias durante el embarazo está entre los factores identificados por el Ministerio de Salud.

Especialistas consultados por El Nueve sostienen que detectar a tiempo y acompañar de modo integral puede evitar desenlaces fatales. Las fuentes médicas señalaron que “es prioridad intervenir antes de que el daño fetal sea irreversible”. Por este motivo, el Ministerio enfatiza que la iniciativa “no tiene carácter punitivo, sino que garantiza derechos a la salud y al parto respetado”, según precisó una fuente de la cartera a este medio.

Algunos sectores reconocen la contribución de la medida a la protección de la infancia y la salud materna, mientras otros advierten sobre consecuencias de estigmatización hacia las mujeres embarazadas

Pese al respaldo de gran parte de los equipos médicos, la decisión generó diferentes posturas en la provincia. Algunos sectores reconocen la contribución de la medida a la protección de la infancia y la salud materna, mientras otros advierten sobre consecuencias de estigmatización hacia las mujeres embarazadas.

El Ministerio de Salud y Deportes hizo hincapié en que el objetivo no es sancionar, sino otorgar atención y prevención completas, sobre la base de pruebas objetivas y documentación formal de cada caso.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de sustancias durante la gestación incrementa el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y compromete el desarrollo neurológico infantil. El Ministerio de Salud de Mendoza sostiene que no existe ninguna “ventana segura” para el consumo de drogas legales o ilegales durante el embarazo.