Lluvias, vientos y tormentas: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

El SMN advierte por fuertes ráfadas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de diversa intensidad para gran parte del país durante este martes, con fenómenos que incluyen lluvias intensas en cortos períodos y fuerte ráfagas de viento. Asimismo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también estará marcada por una jornada ventosa principalmente del noreste, que alcanzará los 60 Km/h

De acuerdo con el organismo, las probabilidades de que caigan algunos chaparrones son altas sobre todo en las primeras horas del día y durante la mañana. Estas condiciones podrían estar acompañadas de alguna actividad eléctrica. Se espera una temperatura máxima de 28 grados y mínimas de 22.

En cuanto al resto del país, las advertencias se concentran en el centro y norte. De hecho, al menos 13 provincias se mantienen bajo alerta. Hacia el interior de Buenos Aires, el pronóstico anticipa tormentas aisladas de variada intensidad con lluvias abundantes en cortos períodos que podrían generar una acumulación de hasta 50 milímetros. Las localidades más comprometidas son Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto, en donde también se sentirán fuertes ráfagas que alcanzarán los 90 km/h.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra precipitaciones y ráfagas de viento (Foto: SMN)

En Entre Ríos, la advertencia alcanza a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay durante la mañana, con características similares en cuanto a la intensidad de las tormentas y el impacto potencial. En Corrientes, las ciudades de Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle presentarán condiciones durante la tarde, con pronóstico de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

A su vez, toda la provincia de Santa Fe permanece bajo alerta amarilla desde la mañana hasta la tarde. En el centro-oeste del país, la advertencia alcanza a zonas de San Luis, puntualmente en la zona baja de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón, así como a localidades de San Juan como 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En esta zona, las ráfagas alcanzarán los 90 km/h.

En el norte y noroeste, el alerta se eleva a naranja, lo que indica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En Salta y en Jujuy, el nivel de severidad se incrementa durante la tarde y la noche. Tucumán es una de las provincias que se encuentra completamente bajo alerta naranja, al igual que gran parte de los territorios de Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional muestra las alertas por tormentas (Foto: SMN)

Cómo será el otoño en el país

Las proyecciones presentadas por el SMN señalan que el esta estación del año estará marcada por temperaturas medias superiores a la normal en vastas áreas del país, un fenómeno que afectará especialmente durante los meses de marzo, abril y mayo. Al mismo tiempo, el organismo advierte sobre diferencias significativas en las precipitaciones según la región, lo que exige un monitoreo constante mediante reportes diarios y alertas tempranas.

De acuerdo con la información oficial las regiones con mayor probabilidad de registrar temperaturas superiores a la normal incluyen el sur de la Patagonia, el Noroeste argentino, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa. Para estos sectores, el pronóstico señala que el tercil superior —la categoría que recoge los valores más elevados respecto al promedio histórico— supone un desvío de aproximadamente 0,5 °C por encima del promedio correspondiente al período marzo-mayo, aunque estas cifras pueden variar en función de la serie histórica considerada y la ubicación geográfica.

En tanto, el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y la región del litoral presentan una probabilidad de registrar marcas térmicas normales o superiores, conforme al mismo enfoque probabilístico. El organismo remarca, no obstante, que el pronóstico no anticipa eventos extremos puntuales ni variaciones internas dentro del trimestre, por lo que recomienda consultar reportes periódicos y alertas ante cualquier fenómeno de alto impacto.

En lo referente a las lluvias, habrá una mayor probabilidad de precipitaciones normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

En contraste, para las provincias del Noroeste argentino y el sur de la Patagonia existe una tendencia a valores superiores a la normal. En cambio, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero presentan probabilidad de precipitaciones normales o inferiores durante el trimestre.