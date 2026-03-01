Sociedad

Se esperan días con máximas superiores a los 30°C en el AMBA: cuándo llegarán las lluvias y el descenso de temperatura

Tras un cierre de febrero que mantuvo el pulso veraniego, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó en qué momento las marcas más altas del día caerá drásticamente

Se esperan máximas superiores a
Se esperan máximas superiores a los 30°C en el AMBA durante los primeros días de marzo (Jaime Olivos)

La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores atraviesan una semana clave en lo meteorológico. Tras un cierre de febrero que mantuvo el pulso veraniego, los primeros días de marzo continuarán con temperaturas superiores a los 30 grados hasta la mitad de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Área Metropolitana de Buenos Aires (MBA) experimentará una montaña rusa térmica que culminará con un importante descenso de la temperatura.

La primera mitad de la semana estará caracterizada por la resistencia del aire cálido y húmedo, aunque la nubosidad irá ganando terreno frente al sol radiante de este domingo, que se presenta con una máxima 32°C.

El lunes marcará el inicio de la transición. Si bien la temperatura se mantendrá elevada con una máxima de 31°C y una mínima de 22°C, la nubosidad comenzará a incrementarse. Durante la mañana y la tarde, el sol alternará con nubes, pero la probabilidad de precipitaciones en el área metropolitana se mantiene en un 0%. El viento norte seguirá aportando humedad, generando una sensación térmica algo pesada.

Las altas temperaturas persisten en
Las altas temperaturas persisten en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante el inicio de marzo (Imagen ilustrativa Infobae)

El martes se espera un ligero descenso en la máxima, que se ubicará en los 30°C, mientras que la mínima repetirá los 22°C. El cielo estará mayormente cubierto. Aunque en el interior de la provincia de Buenos Aires ya se reportarán tormentas, en la Capital Federal la inestabilidad será latente pero sin lluvias concretas durante el día.

El miércoles será el día de mayor “pesadez”. Con una máxima de 30°C y una mínima de 21°C, la humedad alcanzará niveles críticos. Hacia la tarde-noche, la probabilidad de lluvias aisladas sube al 10%, funcionando como el preludio del cambio de masa de aire.

¿Cuándo llegan las lluvias al AMBA?

El punto de quiebre ocurrirá el jueves 5. Un frente frío más intenso comenzará a barrer la zona central del país, impactando directamente en el AMBA. Se prevé que durante la mañana del jueves se produzcan las precipitaciones más importantes, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

Según el Servicio Meteorológico Nacional,
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias llegarían el jueves por la tarde (Adrian Escandar)

Este fenómeno traerá el ansiado alivio: la temperatura máxima caerá drásticamente hasta los 25°C, mientras que la mínima descenderá a 17°C hacia el final del día. A partir de allí, el viento rotará al sector sur, limpiando la atmósfera y dejando un cierre de semana (viernes y sábado) con máximas que apenas rozarán los 24°C, un escenario mucho más confortable para los porteños.

¿Qué pasará en el resto del país?

Mientras la Ciudad de Buenos Aires aguarda el recambio de aire, el resto de Argentina enfrenta escenarios de mayor severidad. El sistema de bajas presiones que ingresó por la Patagonia está movilizando frentes que afectarán a diversas regiones con distinta intensidad.

La Patagonia y el Sur:

El sur del país ya siente el rigor del invierno adelantado. En las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y el sur de Neuquén, rigen alertas amarillos por lluvias moderadas a fuertes. El aire polar asociado a estos centros de baja presión asegura un descenso térmico que se sentirá en toda la región durante el inicio de la semana.

Las temperaturas máximas superarán los
Las temperaturas máximas superarán los 30°C en Buenos Aires y alrededores durante varios días consecutivos (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuyo y Región Pampeana:

Para el lunes 2, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas para cinco provincias: Río Negro, La Pampa, San Luis, Córdoba y el oeste de Buenos Aires. En estas zonas, el choque de masas de aire provocará tormentas localmente fuertes, con potencial caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se esperan acumulados de agua de entre 20 y 50 mm en periodos cortos de tiempo.

El norte argentino:

A diferencia del centro y sur, el norte del país (NEA y NOA) tendrá un inicio de marzo con temperaturas extremas. Sin embargo, hacia la segunda mitad de la semana (del miércoles 4 en adelante), el frente frío que pasará por CABA tenderá a estacionarse sobre el norte. Esto generará una situación de alta inestabilidad persistente, con lluvias frecuentes que podrían ser decisivas para el sector agrícola, especialmente para los cultivos de soja y maíz que entran en su etapa crítica de definición de rendimientos.

Argentina vive una semana de “reacomodamiento atmosférico”. Pasamos del verano pleno a un sistema de frentes sucesivos que prometen devolver la humedad necesaria al campo y un respiro térmico a las grandes urbes del centro del país.

