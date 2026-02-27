Adultescencia: casi el 40% de los argentinos entre 25 y 35 años sigue viviendo con sus padres

El fenómeno de la adultesencia en Argentina se asemeja a situaciones en países europeos como Italia, España y Grecia, donde las cifras de jóvenes que viven con sus padres superan incluso las locales

En Infobae en vivo, el fenómeno de la adultescencia quedó al desnudo a partir de una cifra contundente: casi el 40% de los jóvenes argentinos de entre 25 y 35 años sigue viviendo en la casa de sus padres. Mica Mendelevich lo sintetizó sin rodeos: “Hay 1.8 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años que viven con papá y mamá. Son casi el 40% de los jóvenes de ese rango etario”.

Durante la conversación con el equipo de Infobae al Regreso—integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich—afloraron relatos personales y datos que ilustran la complejidad del fenómeno. Gonzalo Aziz detalló: “Esperé estar en relación de dependencia, meterme en un pozo para comprar un departamento y recién entonces me fui de la casa de mis viejos”. Mica Mendelevich aportó su mirada sobre la tendencia: “Nosotros somos el antipromedio, porque lo más frecuente hoy es que los jóvenes no logren emanciparse antes de los 35”.

La adultez emergente y el cambio de paradigma familiar

El concepto de “adultez emergente” atraviesa a esta generación argentina, que posterga los hitos tradicionales de la independencia. Mica Mendelevich explicó: “Es super interesante preguntarse qué es ser adulto hoy, porque eso es lo que está en juego. Antes estaba determinado por casarte, tener hijos, comprarte la casa. Hoy, la adultez se corre y aparecen nuevas categorías, como la adultescencia o los adultos emergentes”.

Matías Barbería respaldó con datos el fenómeno: “38,3% de los jóvenes argentinos vive todavía con los padres. Hace diez años que la cifra no baja del 36%. Es algo estructural”. El impacto no es solo local. Mendelevich comparó: “En la ciudad de Buenos Aires, la tasa de no emancipados es del 21%, bastante menor que en el resto del país. En provincias como San Juan o Tucumán, lo más común es vivir en hogares de cinco personas o más”.

La tasa de desempleo para jóvenes argentinos que no pudieron dejar la casa de sus padres alcanza el 10%, más del doble que entre emancipados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perspectiva cultural también hace la diferencia. “En Europa, en países nórdicos como Dinamarca o Finlandia, el Estado funciona como red de contención y los jóvenes se emancipan apenas terminan la secundaria. En cambio, en Italia, España o Grecia, la familia sigue siendo el sostén y las cifras de jóvenes que no se van de la casa son incluso más altas que en Argentina”, analizó Mendelevich.

El costo de emanciparse y la incidencia económica

El acceso a la vivienda es otro de los grandes condicionantes. Matías Barbería precisó: “El alquiler, según calcula Tejido Urbano, lleva el 41% del ingreso de las personas de esta edad. La recomendación de los expertos es nunca dedicar más de un tercio, pero no siempre es posible”. La diferencia de ingresos resulta determinante: “El que se mudó tiende a ganar el doble que el que no pudo. Entre quienes no se emanciparon, el desempleo alcanza el 10%, mientras que entre los emancipados ronda el 4%”.

Mica Mendelevich sumó: “Hay un 25% de la cantidad de estudiantes en Argentina que tienen entre 25 y 35 años. Eso muestra que también estamos tardando más en terminar las carreras de grado”. La informalidad laboral, los sueldos bajos y el aumento de los alquileres configuran un escenario restrictivo para los jóvenes que buscan independencia.

Gonzalo Aziz aportó una visión sobre el impacto territorial: “En provincia es habitual quedarse más tiempo en la casa de la familia. Hay patrones culturales que hacen que no te afecte tanto no irte, porque vivís mucho en el barrio, tenés parque, verde, no es como en la ciudad”.

El fenómeno de la adultesencia refleja la dificultad de acceder a una vivienda y la prolongación de la dependencia familiar en Argentina

Argentina y el mundo: una tendencia que trasciende fronteras

Las dificultades para la emancipación juvenil no son exclusivas de la Argentina. Mendelevich recalcó: “En España, la crisis de vivienda está afectando a los jóvenes. Muchos no pueden alquilar ni siquiera con roomies porque los precios están altísimos. En Italia, la cifra de jóvenes que viven con sus padres supera el 42%, y en Grecia llega al 47%”.

Barbería agregó: “En América Latina, Brasil y México están por debajo de la cifra argentina, pero la tendencia es similar. En Estados Unidos, después del college, muchos chicos tienen que volver a la casa de sus padres por la deuda estudiantil. Hay un efecto boomerang”.

Los expertos coincidieron en que la combinación de alquileres altos, informalidad laboral y la familia como red de contención explica por qué la adultescencia se consolida como fenómeno social. “Hoy no solo se discute qué es ser adulto, sino que aparecen nuevas categorías, como adultecencia o kidults, esta adultez prolongada donde los jóvenes no terminan de cortar el lazo con la casa de los padres”, concluyó Mendelevich.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich