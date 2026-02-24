Un sismo de magnitud 3.9 tuvo epicentro en Jujuy y se sintió también en Salta

El temblor se percibió con intensidad media en Palpalá y San Salvador de Jujuy, sacudiendo objetos y viviendas a las 13:30

Un movimiento sísmico de magnitud 3.9 sacudió la zona de los Valles de Jujuy este martes, despertando inquietud en algunos vecinos de las localidades como Palpalá, San Salvador de Jujuy y áreas cercanas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro del temblor se ubicó a 14 kilómetros al sur de la capital jujeña, con una profundidad de 20 kilómetros. El fenómeno se sintió poco después de las 13:30, según los registros oficiales y los reportes de medios locales.

Las primeras reacciones no tardaron en aparecer. Vecinos de distintos puntos de la provincia comenzaron a compartir sus experiencias en redes sociales, donde describieron la vibración como breve, aunque perceptible.

Muchos de estos testimonios coincidieron en señalar que el temblor se notó con mayor intensidad en Palpalá y sus alrededores. El portal Todo Jujuy informó que, pese a la preocupación inicial, no se registraron daños materiales ni personas afectadas.

Imagen de la iglesia Catedral en San Salvador de Jujuy. El sismo tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sur de la capital, según INPRES

El evento no pasó inadvertido en la provincia de Salta y en localidades próximas a la ciudad homónima, donde también se percibió el movimiento telúrico. Según un reporte de El Tribuno, los habitantes de Salta manifestaron su sorpresa a través de plataformas digitales, multiplicando preguntas como “¿Temblor en Salta?”.

Las descripciones más recurrentes apuntaron a un movimiento corto, pero lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar puertas, ventanas y objetos livianos.

La profundidad intermedia del evento habría facilitado que la sacudida se sintiera de forma nítida en la superficie, a pesar de que la magnitud no alcanzó niveles elevados. El INPRES detalló, además, que el epicentro se situó también a 55 kilómetros al sur de Tumbaya y a 56 kilómetros al norte de la ciudad de Salta.

De acuerdo con la escala Mercalli, que es utilizada por el organismo para medir la intensidad, en Palpalá y en la ciudad de Jujuy fue medio. En Ciudad de Salta, San Pedro de Jujuy y alrededores fue entre medio y débil, mientras que en Tilcara y localidades más cercanas a la Quebrada de Huamhuaca fue muy débil.

En la región del noroeste argentino (NOA), estos movimientos son frecuentes debido a la actividad tectónica asociada a la Cordillera de los Andes. Según El Tribuno, este tipo de fenómenos se consideran habituales, aunque cada episodio genera un revuelo inmediato en la población.

Según informó Todo Jujuy, expertos locales detallaron que las zonas clasificadas como “más peligrosas” por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) concentran el mayor riesgo sísmico en el sector oriental del territorio jujeño.

Expertos destacaron que los sismos en el noroeste argentino son frecuentes debido a la actividad tectónica de la Cordillera de los Andes (Photo by Apolline Guillerot-Malick / SOPA Images/Sipa USA)

El análisis de los especialistas Javier Elortegui y Waldo Chaile permite entender cómo la provincia se estructura en tres unidades morfoestructurales, cada una con características geológicas propias. Chaile, exdocente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y exdirector del Instituto de Geología y Minería, indicó que la división responde a estudios geológicos que identifican áreas con formas rectangulares orientadas de norte a sur. Esta segmentación facilita la identificación de niveles de peligrosidad y la comprensión de la distribución de los sismos.

El sector occidental, conocido como Puna, limita con Chile y se caracteriza por la presencia de sismos profundos, resultado directo de la colisión entre la placa oceánica y la placa continental sudamericana. Elortegui, investigador del Instituto de Geología y Minería y profesor en la UNJu, explicó a Todo Jujuy que esta zona está influida por la geodinámica interna de la Tierra, responsable del movimiento de placas y la generación de terremotos.

En la parte central de la provincia se ubica la Cordillera Oriental, que incluye la reconocida Quebrada de Humahuaca. Esta franja funciona como una transición sísmica entre la Puna y las Sierras Subandinas, con límites bien definidos: al oeste la Puna y al este las Sierras Subandinas. Esta unidad también se ve afectada por la actividad tectónica, aunque presenta características intermedias.

El sector oriental agrupa las Sierras Subandinas, donde se localizan ciudades como San Salvador de Jujuy, Los Pericos, y abarcan regiones como el Ramal y Sierras de Santa Bárbara. En esta área, el INPRES la ubica en la zona 3 de su escala de peligrosidad, considerada de “alto riesgo sísmico”.

Entre los departamentos incluidos en esta clasificación figuran Tilcara, Tumbaya, Valle Grande, General Belgrano, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Santa Bárbara, Ledesma y San Pedro. La densidad poblacional en estos puntos incrementa la atención sobre la necesidad de prevención y monitoreo constante.