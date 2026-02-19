Sociedad

Reportaron un sismo en Mar del Plata de 4.9 en la escala de Richter

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se registró a las 8:15 en medio del Mar Argentino, con epicentro a 151 kilómetros al sur de la ciudad balnearia

Un sismo de escala 4.9
Un sismo de escala 4.9 sorprendió a los marplatenses durante la mañana de este jueves. (José Tetty)

Vecinos de Mar del Plata y de otras ciudades balnearias de la Costa Atlántica se vieron sorprendidos durante la mañana de este jueves por un sismo de 4.9 en la escala de Richter, cuyo epicentro se registró en el medio del mar Argentino, a 151 kilómetros al sur de la ciudad balnearia, según el reporte difundido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo al informe del organismo, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, el terremoto ocurrió a las 8:15, a una profundidad de 9 kilómetros y en un punto ubicado a 160 kilómetros al sudeste de Necochea y 282 kilómetros al sudeste de Tandil.

El temblor, según la calificación dispuesta por el INPRES, fue incorporado dentro de la categoría de intensidad III (Muy débil), por lo cual el efecto probable es que lo hayan sentido algunos vecinos en reposo de Mar del Plata y Sierra de los Padres.

El Instituto Nacional de Prevención
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reporta un sismo de magnitud 4.9 con epicentro en el Mar Argentino, al sur de Mar del Plata, el 19 de febrero de 2026.

“Fueron unos pocos segundos pero tembló todo“, aseguró Alejandro a 0223, a la vez que Dara comunicó: “Se sintió hace un rato, estamos trabajando y nos saltó el alerta en los celulares“. Si bien los primeros en darlo a conocer provenían de la zona sur (que es donde más fuerte se sintió), se sumaron noticias de La Perla y Plaza Mitre donde también hubo movimientos.

Alejandro, residente de “La Feliz”, dialogó con el medio 0223.com.ar y contó que “fueron unos pocos segundos pero tembló todo“. Por su parte, Dara, otra vecina de la ciudad marplatense, expresó: ”Se sintió hace un rato, estamos trabajando y nos saltó el alerta en los celulares“.

Según reporta el portal Ahora Mar del Plata, el geólogo Federico Isla llevó tranquilidad y aclaró que “no se trató de un terremoto en tierra, sino de un evento con epicentro en el mar, frente a las costas de Miramar”.

Noticia en desarrollo

