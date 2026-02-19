Sociedad

Cuaresma 2026: las fechas más importantes del calendario litúrgico

Desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Pascua, este tiempo propone un itinerario de ritos y tradiciones que renuevan el sentido de comunidad y fe en todo el mundo cristiano

El Miércoles de Ceniza, que
El Miércoles de Ceniza, que da inicio a la Cuaresma, se celebra con la imposición de ceniza a los fieles (AP foto/Aaron Favila)

La Cuaresma 2026 representa uno de los periodos centrales en el calendario litúrgico cristiano, marcando un tiempo de reflexión, penitencia y preparación espiritual para millones de fieles en todo el mundo. Este ciclo, de gran relevancia tanto para la Iglesia católica como para otras confesiones cristianas, se distingue por un calendario cargado de celebraciones, ayunos y ritos que conducen a la Pascua, el evento más importante de la fe cristiana.

Cuándo inicio la Cuaresma 2026 y hasta cuándo durará

El Miércoles de Ceniza, que en 2026 caerá el 18 de febrero, marca el inicio oficial de la Cuaresma. En esta fecha, los fieles reciben la ceniza en la frente como signo de humildad y arrepentimiento, en ceremonias masivas que se celebran en iglesias de todo el mundo. Este rito, que da comienzo a un periodo de más de seis semanas de disciplina espiritual, simboliza el inicio de una etapa de introspección donde la oración, el ayuno y la limosna ocupan un lugar central.

La duración tradicional de la Cuaresma es de cuarenta días, un número de profundo simbolismo bíblico que remite al tiempo que Jesús pasó en el desierto, al diluvio y a la experiencia de Moisés en el Sinaí. Sin embargo, el periodo cuaresmal no equivale exactamente a cuarenta días consecutivos, ya que no se contabilizan los domingos como días de ayuno.

Según el portal Catholic Answers, la Cuaresma finaliza con el inicio de la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo, que en 2026 corresponde al 2 de abril. Ese día marca la transición hacia el Triduo Pascual, el mini ciclo litúrgico más solemne del año cristiano.

Durante la Cuaresma, los católicos
Durante la Cuaresma, los católicos practican ayuno y abstinencia, especialmente los viernes, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo (Europa Press)

Durante el periodo de Cuaresma, la práctica del ayuno y la abstinencia cobra una relevancia especial. El Código de Derecho Canónico establece que todos los viernes del periodo cuaresmal, así como el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, los católicos están llamados a abstenerse de consumir carne y a practicar el ayuno, si bien las conferencias episcopales pueden introducir variantes o formas alternativas de penitencia.

Las fechas más importantes de la Cuaresma 2026

El calendario cuaresmal 2026 está jalonado por fechas de alto significado litúrgico y cultural. La primera de ellas es el Martes Gordo (Fat Tuesday o Mardi Gras), que se celebrará el 17 de febrero de 2026. Esta jornada, previa al inicio de la Cuaresma, se asocia tradicionalmente con comidas abundantes y festividades comunitarias, especialmente en ciudades con fuerte herencia europea como Milwaukee. Es el último día antes de que comience el periodo de ayuno y penitencia.

El Miércoles de Ceniza, celebrado el 18 de febrero, es uno de los días con mayor asistencia a templos y servicios religiosos del año. En esa jornada, el sacerdote puede pronunciar fórmulas como: “Arrepiéntanse y crean en el Evangelio” o “Acuérdense que polvo eres, y al polvo te convertirás”, al imponer la ceniza en la frente de los fieles.

Otro momento clave es el Domingo de Ramos, que en 2026 será el 29 de marzo. Esta fecha recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y marca el comienzo de la Semana Santa, la etapa más solemne del calendario cristiano. Durante estos días, la comunidad cristiana revive los últimos momentos de la vida de Jesús con celebraciones especiales que incluyen el Jueves Santo (2 de abril), el Viernes Santo (3 de abril) y el Sábado Santo (4 de abril).

El ciclo completo de la Semana Santa culmina con la Pascua, pero la Cuaresma concluye oficialmente con la Misa vespertina del Jueves Santo. A partir de ese instante, comienza el Triduo Pascual, que abarca la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y es considerado el corazón del año litúrgico.

El papa León XIV preside
El papa León XIV preside la Misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, dentro de la Basílica de Santa Sabina en Roma, el 18 de febrero de 2026 (AP/Gregorio Borgia)

Qué se celebra en Pascua y cuándo cae en 2026

La Pascua es la festividad más importante del cristianismo, ya que conmemora la Resurrección de Jesús. En 2026, el Domingo de Pascua se celebrará el 5 de abril, poniendo fin a la Semana Santa y dando comienzo al tiempo litúrgico pascual, que se extiende durante cincuenta días.

La fecha de la Pascua varía cada año porque se fija según el calendario lunar: corresponde al primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Así lo estableció el Concilio de Nicea en el año 325, institucionalizando un método de cálculo que sigue vigente hasta hoy.

En la Pascua, los cristianos celebran la victoria de Cristo sobre la muerte y el inicio de una nueva vida. Es un día de alegría y reencuentro, caracterizado por ceremonias religiosas, comidas especiales y actividades familiares. Para la Iglesia católica y otras confesiones occidentales, se inaugura un tiempo festivo que se prolonga durante cincuenta días, hasta Pentecostés.

