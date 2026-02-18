México

Cuaresma 2026: cuándo inicia y cuáles son las fechas más importantes

Este periodo se extiende por 40 días hasta el inicio de la Semana Santa

Guardar
Fechas clave de la Cuaresma
Fechas clave de la Cuaresma y la Semana Santa 2026. Foto: (iStock)

La Cuaresma 2026 iniciará este miércoles 18 de febrero, fecha en que se celebra el Miércoles de Ceniza, de acuerdo con el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Este periodo es uno de los momentos más importantes del año para millones de fieles, ya que marca el comienzo de la preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

La Cuaresma tiene una duración de 40 días, sin contar los domingos, y concluye el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril. Posteriormente se da paso al Triduo Pascual —Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria— que culmina con el Domingo de Resurrección, el 5 de abril de 2026.

¿Qué significa la Cuaresma?

La palabra “Cuaresma” proviene del latín quadragesima, que significa “cuadragésimo”. El número 40 tiene un simbolismo especial en la tradición cristiana: recuerda los 40 días que, según los Evangelios, Jesús pasó en el desierto en ayuno y oración antes de iniciar su vida pública. También alude a otros episodios bíblicos, como los 40 años del pueblo de Israel en el desierto.

Para la Iglesia Católica, la Cuaresma es un tiempo de reflexión, penitencia y conversión espiritual. Durante estas semanas, los creyentes son invitados a fortalecer tres prácticas fundamentales: la oración, el ayuno y la limosna. El objetivo es prepararse interiormente para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo durante la Semana Santa.

La abstinencia de carne aumenta
La abstinencia de carne aumenta el consumo de pescados y mariscos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fechas clave de la Cuaresma 2026

  • 18 de febrero: Miércoles de Ceniza. Marca el inicio de la Cuaresma. En las celebraciones litúrgicas se impone ceniza en la frente de los fieles como símbolo de humildad y arrepentimiento.
  • Domingos de Cuaresma: Son cinco domingos previos al Domingo de Ramos. Aunque forman parte del periodo, no se cuentan dentro de los 40 días penitenciales.
  • 29 de marzo: Domingo de Ramos, que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén y marca el inicio de la Semana Santa.
  • 2 de abril: Jueves Santo, conmemoración de la Última Cena.
  • 3 de abril: Viernes Santo, día en que se recuerda la crucifixión.
  • 5 de abril: Domingo de Resurrección o Pascua.
Semana Santa. (Foto: UDEP)
Semana Santa. (Foto: UDEP)

Prácticas y tradiciones

Durante la Cuaresma, los fieles mayores de edad están llamados a practicar el ayuno y la abstinencia de carne, especialmente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. En muchos países de tradición católica, también se organizan viacrucis, retiros espirituales y actividades comunitarias.

Además de su dimensión religiosa, la Cuaresma tiene un impacto cultural significativo en diversas regiones, donde se combinan celebraciones litúrgicas con tradiciones populares.

En 2026, la Cuaresma comenzará en la segunda mitad de febrero, dando paso a uno de los periodos más solemnes del calendario cristiano. Para millones de creyentes, representa una oportunidad de renovación personal y preparación espiritual antes de la celebración más importante del cristianismo: la Pascua.

Temas Relacionados

CuaresmaCalendarioTradicionesmexico-noticias

Más Noticias

Así está la calidad del aire de la CDMX este 18 de febrero

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Así está la calidad del

México junto a Canadá ponen la seguridad y el tráfico de armas en el centro de su agenda bilateral

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la seguridad será una prioridad en el nuevo plan de acción entre México y Canadá, con especial énfasis en el combate al tráfico de armas y la protección de las inversiones.

México junto a Canadá ponen

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Hilary Duff en México: precios de los boletos con cargos y beneficios de los paquetes VIP

Hilary Duff regresa a la Ciudad de México con su gira The Lucky Me Tour, presentándose el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes

Hilary Duff en México: precios

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Revisa
MÁS NOTICIAS

NARCO

De oro a barita, los

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Mariel Colón, abogada de El

Mariel Colón, abogada de El Chapo, responde a críticas tras cantar junto a Alicia Villarreal

Festival Rockout México: cartel completo, fecha, boletos y todo sobre el evento de punk

¿Regresarán? Turbulence anuncia nueva etapa de Las Amponas tras ruptura con Burrita Burrona

Así fue el discurso de agradecimiento de Pepe Aguilar a la Fuerza Aérea en el Auditorio Nacional

Así fue la sorpresiva llegada de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos: detalles y reacciones

DEPORTES

El mexicano Tirso Ornelas queda

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

Clásico Mundial de Béisbol: cuándo inicia, dónde ver en México y todo lo que necesitas saber

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera