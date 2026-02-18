Sociedad

Qué significa que aparezca un nido de barro de hornero en casa

Estas aves, reconocidas como nacionales, edifican sus viviendas tanto en zonas urbanas como rurales

Guardar
La presencia de un nido
La presencia de un nido de barro de hornero en casa indica que el entorno es percibido como seguro y estable para la reproducción del ave (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diversas zonas de América del Sur, la presencia de un nido de barro en alguna pared o rama cercana suele llamar la atención de los habitantes. La construcción de estos nidos es una de las manifestaciones más características del hornero, considerado el ave nacional de Argentina y reconocido por su habilidad para edificar estructuras sólidas. Este comportamiento ha convertido a la especie en un símbolo de trabajo y perseverancia en la región.

El hornero, cuyo nombre científico es Furnarius rufus, se distribuye principalmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil. Según un informe de BBC Mundo, esta ave se adapta a entornos urbanos y rurales, lo que facilita que las pajareras aparezcan tanto en el campo como en ciudades. La elección de sitios para construir su vivienda responde a factores ambientales y a la búsqueda de seguridad.

El hornero es un ave de pequeño tamaño, que destaca por su plumaje en diferentes tonos de marrón y por la discreción de su presencia en el entorno. Su cuerpo compacto y ligero le permite desplazarse con facilidad por el suelo, donde busca insectos y pequeños invertebrados que conforman la mayor parte de su dieta. Los ejemplares adultos presentan una coloración uniforme y terrosa, con detalles más claros en el pecho y marcas sutiles en las alas, características que facilitan el camuflaje entre la vegetación baja y los suelos desnudos, según el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB).

Por qué aparece un nido de barro de hornero en casa

La aparición de un nido de barro de hornero en una vivienda suele relacionarse con la disponibilidad de superficies estables y protegidas, además de la abundancia de materiales como barro y paja en el entorno. Los horneros seleccionan lugares elevados, como techos, postes o aleros, para proteger a sus crías de depredadores y lluvias.

Expertos de Aves Argentinas recomiendan
Expertos de Aves Argentinas recomiendan no interferir con los nidos de hornero, ya que su presencia beneficia al ecosistema y a la fauna nativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambientes urbanos, la cercanía de construcciones humanas ofrece múltiples alternativas para anidar. El informe de BBC Mundo destaca que la adaptabilidad del hornero le permite convivir con personas, eligiendo sitios con poco tránsito de personas y animales para minimizar el riesgo de perturbaciones. Expertos en ornitología señalan que la presencia de un nido puede interpretarse como un indicador de que el entorno es percibido como seguro y favorable para la reproducción.

El hornero desarrolla sus actividades en espacios abiertos, con vegetación baja y dispersa, donde la búsqueda de alimento resulta más eficiente. Es un ave de hábitos sedentarios, que permanece todo el año en su territorio y rara vez realiza desplazamientos de larga distancia. Durante el día, recorre el suelo con pasos cortos y movimientos ágiles, alternando carreras cortas con pausas para inspeccionar el terreno y capturar presas. Su dieta incluye insectos, arañas, lombrices y otros pequeños invertebrados, lo que le permite cumplir un papel relevante en el control de plagas, destaca el SIB.

Furnarius rufus, conocido como hornero,
Furnarius rufus, conocido como hornero, se adapta tanto a ambientes urbanos como rurales, extendiéndose por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (freepik)

El comportamiento de los horneros

El hornero se caracteriza por su comportamiento territorial y su capacidad para construir nidos con una forma particular, parecida a un horno de barro. La pareja de horneros colabora en la recolección de materiales y la edificación, que suele medir aproximadamente 20 centímetros de diámetro y tiene una entrada curvada para dificultar el acceso a depredadores.

Durante la temporada de reproducción, ambos miembros de la pareja defienden el territorio y realizan cantos distintivos para marcar su presencia. Las crías permanecen en la pajarera varias semanas, recibiendo alimento de sus padres. Este ciclo reproductivo se repite año tras año, y en ocasiones los horneros reutilizan la vivienda o construyen una nueva sobre el anterior.

En la dieta del hornero
En la dieta del hornero predominan insectos y pequeños invertebrados, lo que favorece el control de plagas y la biodiversidad local (freepik)

Qué hacer si aparece un nido de barro de hornero en casa

Frente a la aparición de un nido de hornero en una vivienda, especialistas y organizaciones de conservación como Aves Argentinas recomiendan no interferir con la estructura ni intentar retirarla. Instituciones ambientales informan que el hornero cumple un rol ecológico relevante al controlar insectos y favorecer la biodiversidad local.

En casos donde el nido representa un riesgo para la estructura de la casa o para la seguridad, se sugiere consultar con autoridades ambientales antes de tomar cualquier medida. La observación respetuosa y la convivencia con el hornero suman al conocimiento y aprecio por la fauna nativa, según subraya BBC Mundo. Algunas jurisdicciones prohíben la destrucción de nidos de aves autóctonas, lo que refuerza la importancia de actuar siempre conforme a la normativa vigente.

Temas Relacionados

HorneroJardínHogarComportamiento animalNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE en febrero 2026

La Secretaría de Transporte informó sobre una actualización en el límite del saldo negativo con la Tarjeta SUBE, una medida que acompaña los recientes aumentos tarifarios en el transporte público

De cuánto es el saldo

Imputaron por abuso sexual infantil a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

La acusación la formuló la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. El sospechoso está detenido por matar a su ex pareja, su ex suegra y al remisero Martín Palacio

Imputaron por abuso sexual infantil

Una influencer lucha por su vida tras sufrir un choque con una UTV en Villa Gesell

Se trata de Florencia Rastelli Mella, emprendedora de La Plata. Sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de columna con compromiso lumbar

Una influencer lucha por su

Caso Bastian: citaron a declarar a la madre del nene de 8 años y al padre de las dos hermanitas que iban en el UTV

La instrucción judicial por el accidente ocurrido en La Frontera, Pinamar, podrá tener definiciones en marzo. Bastian sigue grave y será sometido a una nueva operación

Caso Bastian: citaron a declarar

Frontera caliente: detuvieron en Misiones a un brasileño que intentaba cruzar con 225 mil cápsulas para armas de fuego

El conductor transportaba 50 bolsas de plástico con 4.500 cápsulas fulminantes cada una. En un operativo paralelo en Formosa, detuvieron a dos argentinos que llevaban 70 mil dólares sin declarar

Frontera caliente: detuvieron en Misiones
DEPORTES
Franco Colapinto cerró con saldo

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La decisión en medio de la “guerra de motores” de la Fórmula 1 que favorecerá a Alpine en el inicio de la temporada

La revelación sobre los inicios de Cristiano Ronaldo y su obsesión por ganar: “Sabía exactamente lo que quería”

TELESHOW
Graciela Alfano volvió a encender

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

El inesperado gesto de Vero Lozano con la China Suárez en medio de la disputa con Wanda Nara

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones con su novio en Brasil: playas paradisíacas, gastronomía típica y romance a pleno

El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó al director

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La OTAN practicó un desembarco en el Báltico en su mayor ejercicio de reacción rápida con el foco puesto en la amenaza rusa

Hungría y Eslovaquia activaron sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del oleoducto ruso Druzhba

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington