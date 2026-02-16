Sociedad

Vuelta a clases: cuánto cuesta llenar la mochila en la Ciudad de Buenos Aires y qué es lo más caro

Un informe revela que algunos útiles escolares, como las fotocopias y el repuesto para carpetas, acumularon subas que superan el 1.700 por ciento desde 2022

Guardar
Las familias porteñas enfrentan la
Las familias porteñas enfrentan la vuelta al colegio en un contexto de aumentos moderados pero con fuerte impacto acumulado

El precio de la vuelta al colegio en la Ciudad de Buenos Aires marca una nueva referencia para las familias porteñas que buscan llenar la mochila escolar en 2026. Un informe realizado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) calculó el costo de los principales útiles y reveló cuáles fueron los artículos que más incrementaron su valor en el último año. El gasto por un kit básico de útiles ya supera los 24.700 pesos, mientras que el impacto acumulado desde 2022 sigue presente en el bolsillo de quienes deben afrontar la compra antes del inicio del ciclo lectivo.

Según el relevamiento basado en los precios de enero de este año, el listado de productos esenciales para equipar la mochila arranca con el cuaderno escolar, cuyo precio asciende a 7.612 pesos. El cuaderno universitario se consigue por 4.498 pesos, mientras que el repuesto para carpeta trepa hasta los 8.224 pesos. Los marcadores escolares figuran en 3.931 pesos, el lápiz negro en 456 pesos y la fotocopia por unidad se paga 135 pesos.

El total de estos elementos, sin incluir mochila, cartuchera ni guardapolvo, alcanza los 24.700 pesos. El informe de Integrar advierte que ese monto puede aumentar según las exigencias de cada escuela y la incorporación de materiales específicos.

El precio del cuaderno escolar
El precio del cuaderno escolar alcanza los 7.612 pesos en enero de 2026, según datos oficiales del IDECBA

El análisis del IDECBA brinda una radiografía del comportamiento de los precios en los últimos doce meses. La mayoría de los útiles mostró incrementos interanuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPC CABA), que registró una suba de 31,7%. La única excepción fueron las fotocopias, con un alza de 34,3%. El cuaderno escolar subió 15,7%, el universitario 13,9%, los marcadores 15,2%, el repuesto para carpeta 10,8% y el lápiz negro 6,4%.

A pesar de la moderación en los aumentos recientes, el impacto del ciclo inflacionario previo persiste. El documento de Integrar amplía la comparación al período marzo de 2022-enero de 2026 y señala que la suba acumulada de precios en la Ciudad fue de 1.519%.

En ese lapso, algunos útiles escolares superaron ese promedio: el cuaderno escolar escaló 1.660%, el repuesto para carpeta 1.742% y la fotocopia 1.766%. El texto subraya: “La mochila dejó de aumentar de peso en los últimos 12 meses, pero todavía se siente pesada producto de los aumentos que tuvieron lugar durante 2023 y 2024”.

El gasto en útiles básicos
El gasto en útiles básicos supera los 24.700 pesos sin contar mochila ni guardapolvo en la Ciudad de Buenos Aires

En la comparación con años anteriores, el panorama muestra matices. El relevamiento publicado por Infobae en enero del año pasado, basado en datos de Focus Market, calculó en 56.265 pesos el valor de una canasta escolar básica para primaria, que incluía una mochila básica y 20 productos.

El incremento respecto a 2024 fue de 44%, aunque continuó por debajo de la inflación anual, que alcanzó el 117,8%. Al sumar un guardapolvo unisex de primera marca (33.575 pesos) y una cartuchera básica (11.050 pesos), el gasto total llegaba a 100.890 pesos. El informe de Focus Market también mostró que algunas familias optaban por kits más sofisticados, como mochilas con carrito y luz led y cartucheras de dos pisos, lo que hacía trepar el gasto a 232.714 pesos.

En el cierre del informe, el Partido Integrar puntualizó que la desaceleración de los incrementos no logra compensar el peso de los aumentos acumulados en los dos años previos. El análisis deja en evidencia cómo, pese a la moderación inflacionaria reciente, el costo de equipar la mochila escolar en la Ciudad de Buenos Aires sigue representando un desafío para muchas familias antes de la vuelta al cole en 2026.

Temas Relacionados

Vuelta a clasesEscuelaIDECBACiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Estudiantes que viven en residencias para mayores: una feliz experiencia intergeneracional

En el Hogar Humanitas de Deventer, Países Bajos, junto a los residentes ancianos conviven jóvenes que retribuyen su alojamiento pasando tiempo con estas personas a las que ya consideran sus “abuelos”. La experiencia es enriquecedora y feliz para todos. ¿Existe algo similar en Argentina?

Estudiantes que viven en residencias

Secuestraron casi 13 mil vehículos por irregularidades en chapas patente en la Ciudad

El Ministerio de Seguridad porteño informó que en más de 2.300 controles vehiculares realizados desde enero de 2025 hasta el fin de enero de 2026, la Policía de la Ciudad secuestró casi 13 mil vehículos por ausencia, adulteración u ocultamiento de patentes

Secuestraron casi 13 mil vehículos

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la joven que murió tras ser atropellada en La Plata

El hecho ocurrió el viernes cuando regresaba de la facultad. El conductor se fugó sin asistirla ni llamar a los servicios de emergencia. Su cuerpo apareció en una zanja y tenía golpes

Se conocieron los resultados de

Se conocieron las últimas imágenes con vida del nene argentino que desapareció durante un temporal en Paraguay

Tobías es intensamente buscado luego de ser arrastrado por una corriente en medio de fuertes lluvias en la ciudad paraguaya de San Lorenzo. Las autoridades hallaron prendas de ropa del menor en el arroyo Tayazuapé

Se conocieron las últimas imágenes

Mataron a golpes al sereno de un aserradero de Morón y el capataz del predio se entregó a las autoridades

El episodio ocurrió en una propiedad de la colectora del Acceso Oeste y Carlos Casares. Un mensaje que el sospechoso le envió a un conocido en el que admitía el crimen fue clave

Mataron a golpes al sereno
DEPORTES
Las perlitas del All-Star Game

Las perlitas del All-Star Game 2026: del MVP “argentino” al increíble triple de Stephen Curry desde la platea

Los mejores memes del empate de Boca ante Platense: Claudio Úbeda, Lucas Janson y Barinaga, entre los elegidos

El golazo de Mateo Messi en la Academia del Inter Miami que le arrancó una sonrisa a su papá Lionel

La frase de Claudio Úbeda que generó controversia entres los hinchas de Boca tras el pobre empate frente a Platense

La espectacular definición de las 500 millas de Daytona, que le dio el triunfo al equipo de Michael Jordan: “Estoy alucinando”

TELESHOW
La romántica dedicatoria de Nicolás

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo a dos años de comenzar a salir: “No puedo más de amor”

Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole sorprendieron en La Casita de Bad Bunny en el cierre de River: las imágenes

Sergio Lapegüe celebró el cumpleaños de su madre después del violento robo que sufrió: “Felices de verte sonreír”

Quién es Ramma, el joven artista elegido por Bad Bunny para abrir sus tres shows en River

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo: “Gracias”

INFOBAE AMÉRICA

La belleza de la semana:

La belleza de la semana: “Albertine en la sala de espera del médico de la policía”, de Christian Krohg

Cómo Coppola, Lucas y Spielberg cambiaron para siempre el cine de Hollywood

El dictador Kim Jong-un inauguró un distrito de viviendas para las familias de soldados norcoreanos enviados a morir en la guerra de Putin

Keir Starmer anunció que buscará restringir el uso de redes sociales en menores de edad en Reino Unido

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre