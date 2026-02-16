Vuelta a clases: cuánto cuesta llenar la mochila en la Ciudad de Buenos Aires y qué es lo más caro

Las familias porteñas enfrentan la vuelta al colegio en un contexto de aumentos moderados pero con fuerte impacto acumulado

El precio de la vuelta al colegio en la Ciudad de Buenos Aires marca una nueva referencia para las familias porteñas que buscan llenar la mochila escolar en 2026. Un informe realizado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) calculó el costo de los principales útiles y reveló cuáles fueron los artículos que más incrementaron su valor en el último año. El gasto por un kit básico de útiles ya supera los 24.700 pesos, mientras que el impacto acumulado desde 2022 sigue presente en el bolsillo de quienes deben afrontar la compra antes del inicio del ciclo lectivo.

Según el relevamiento basado en los precios de enero de este año, el listado de productos esenciales para equipar la mochila arranca con el cuaderno escolar, cuyo precio asciende a 7.612 pesos. El cuaderno universitario se consigue por 4.498 pesos, mientras que el repuesto para carpeta trepa hasta los 8.224 pesos. Los marcadores escolares figuran en 3.931 pesos, el lápiz negro en 456 pesos y la fotocopia por unidad se paga 135 pesos.

El total de estos elementos, sin incluir mochila, cartuchera ni guardapolvo, alcanza los 24.700 pesos. El informe de Integrar advierte que ese monto puede aumentar según las exigencias de cada escuela y la incorporación de materiales específicos.

El precio del cuaderno escolar alcanza los 7.612 pesos en enero de 2026, según datos oficiales del IDECBA

El análisis del IDECBA brinda una radiografía del comportamiento de los precios en los últimos doce meses. La mayoría de los útiles mostró incrementos interanuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPC CABA), que registró una suba de 31,7%. La única excepción fueron las fotocopias, con un alza de 34,3%. El cuaderno escolar subió 15,7%, el universitario 13,9%, los marcadores 15,2%, el repuesto para carpeta 10,8% y el lápiz negro 6,4%.

A pesar de la moderación en los aumentos recientes, el impacto del ciclo inflacionario previo persiste. El documento de Integrar amplía la comparación al período marzo de 2022-enero de 2026 y señala que la suba acumulada de precios en la Ciudad fue de 1.519%.

En ese lapso, algunos útiles escolares superaron ese promedio: el cuaderno escolar escaló 1.660%, el repuesto para carpeta 1.742% y la fotocopia 1.766%. El texto subraya: “La mochila dejó de aumentar de peso en los últimos 12 meses, pero todavía se siente pesada producto de los aumentos que tuvieron lugar durante 2023 y 2024”.

El gasto en útiles básicos supera los 24.700 pesos sin contar mochila ni guardapolvo en la Ciudad de Buenos Aires

En la comparación con años anteriores, el panorama muestra matices. El relevamiento publicado por Infobae en enero del año pasado, basado en datos de Focus Market, calculó en 56.265 pesos el valor de una canasta escolar básica para primaria, que incluía una mochila básica y 20 productos.

El incremento respecto a 2024 fue de 44%, aunque continuó por debajo de la inflación anual, que alcanzó el 117,8%. Al sumar un guardapolvo unisex de primera marca (33.575 pesos) y una cartuchera básica (11.050 pesos), el gasto total llegaba a 100.890 pesos. El informe de Focus Market también mostró que algunas familias optaban por kits más sofisticados, como mochilas con carrito y luz led y cartucheras de dos pisos, lo que hacía trepar el gasto a 232.714 pesos.

En el cierre del informe, el Partido Integrar puntualizó que la desaceleración de los incrementos no logra compensar el peso de los aumentos acumulados en los dos años previos. El análisis deja en evidencia cómo, pese a la moderación inflacionaria reciente, el costo de equipar la mochila escolar en la Ciudad de Buenos Aires sigue representando un desafío para muchas familias antes de la vuelta al cole en 2026.