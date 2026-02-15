Regirá una alerta amarilla por tormentas en el AMBA y en nueve provincias durante el segundo día de carnaval

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles anegamientos, caída de granizo y actividad eléctrica en varias provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de las celebraciones del Carnaval 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo, que afectarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras nueve provincias. Además, advirtieron sobre la posibilidad de que se produzcan precipitaciones intensas, ráfagas de viento y granizo.

Además del AMBA, la advertencia tendrá en su blanco al resto de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el sureste de San Luis, el norte de La Pampa, el sur de Santiago del Estero, el noreste de La Rioja, el sureste de Catamarca y el sector oeste de Jujuy.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé el registro de tormentas aisladas de variada intensidad durante toda la jornada, con potencial de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Al mismo tiempo que alertaron por la caída ocasional de granizo en algunos sectores, el organismo estimaría que las precipitaciones acumuladas podrían variar entre los 30 y 70 mm, con posibilidad de superar ese valor en áreas puntuales. Asimismo, indicaron que la alerta estará vigente hasta la noche.

Los sectores que se verán afectados por las tormentas del domingo

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población tomar recaudos ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos que podrían resultar peligrosos. Entre las principales medidas, el organismo sugirió:

Permanecer en lugares cerrados y seguros durante las tormentas.

Evitar circular por calles anegadas o zonas inundadas.

Desconectar artefactos eléctricos y asegurarse de tener linternas disponibles.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, por el riesgo de caída.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de las autoridades locales.

Cuándo mejorará el tiempo en el AMBA y el interior del país

Mientras que el AMBA y varias zonas del centro del país se preparan para el cese de las lluvias a partir del lunes, el SMN advirtió que las alertas por tormentas se mantendrán vigentes en parte del interior. Además, el resto de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos también reportarán una jornada sin lluvias.

En el caso del AMBA, se esperará un día parcialmente nublado, pero que contará con altas temperaturas. En este sentido, indicaron que la mínima será de 22 grados y que la máxima ascenderá a los 30 grados.

El lunes mejorarían las condiciones en el centro del país

Para esta semana, se espera que el calor se mantenga cercano a la barrera de los 30 grados y habría un clima de cierta estabilidad, aunque los días estarían mayormente nublados. Así, el día más caluroso podría ser el miércoles con un pico de 32 grados, lo que daría pie a que los niveles térmicos comenzaran a descender de cara al fin de semana.

En contraposición, persistirán las alertas amarillas por tormentas en San Luis, el norte de Córdoba, el norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Jujuy. Por lo que volverán a esperarse lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo durante las próximas horas. Además, la advertencia se extenderá al noreste de Mendoza y el sur de Corrientes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, “las áreas afectadas pueden registrar precipitaciones acumuladas entre 30 y 70 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento”.

Por este motivo, el organismo reiteró la recomendación a la población de mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante fenómenos meteorológicos adversos.

A pesar de esto, las autoridades anticiparon que se espera que el tiempo mejore en el interior del país a partir del martes, cuando cesaría todo tipo de alertas en el territorio.