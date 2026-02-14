Sociedad

Quién era el joven futbolista amateur que murió en la Ruta 2 tras un trágico choque frontal

Era oriundo de Castelli y reconocido por su paso por distintos clubes. El mensaje de las instituciones y las condolencias de la Municipalidad

Sebastián Traverso, futbolista amateur de
Sebastián Traverso, futbolista amateur de 20 años oriundo de Castelli, falleció tras sufrir un choque frontal en el kilómetro 191 de la Ruta 2

Durante el inicio del fin de semana extra largo de Carnaval, un trágico accidente de tránsito alteró la circulación en la Ruta 2 con dirección a la ciudad de Mar del Plata. Según información policial a la que accedió Infobae, el episodio tuvo lugar a la altura del kilómetro 191, en la zona de Castelli.

El choque dejó una víctima fatal: Sebastián Traverso, de 20 años. El joven era reconocido en la ciudad del sur bonaerense por su actividad en distintos clubes de la zona.

Uno de los clubes donde jugó desde pequeño es el Independiente Fútbol Club (IFC) de Castelli, institución que lo despidió con un sentido comunicado a través de sus redes sociales. “El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad”, comenzó el mensaje.

“En este momento de gran dolor, el club se une a sus familiares, amigos y allegados, expresando nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Sebastián será recordado con cariño y respeto por todos aquellos que compartieron su pasión por el fútbol y su compromiso con el club. El Independiente Fútbol Club acompaña a su familia en este difícil momento y se une al duelo que embarga a nuestra comunidad. Su legado y recuerdo permanecerán siempre en nuestros corazones”, cerraron.

Además, según indicó Canal 4 Castelli, desde la Comisión Directiva del club decidieron suspender durante el fin de semana todas las actividades deportivas que se debían realizar durante la jornada.

Otro de los clubes que lo despidió fue el Club Deportivo Castelli. Con un mensaje que también compartió a través de sus redes sociales: “Con profundo dolor, toda la familia del Club Deportivo Castelli acompaña en este difícil momento a la Familia Traverso, amigos e integrantes del Independiente Fútbol Club. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento y enviamos nuestras más sinceras condolencias”.

Tras una experiencia en las categorías juveniles de Estudiantes de La Plata, Sebastián regresó a las divisiones menores del “Rojo” de la Bolívar, donde participó en los torneos organizados por la Liga Chascomunense. Su formación inicial se dio en la escuela Omar Lamas de IFC, donde participó de una selección y fue elegido por River, detallaron sobre su historial futbolístico desde Canal 4 Castelli. También estuvo un tiempo en Villa San Carlos.

Desde la Municipalidad de Castelli también despidieron a Traverso. “Con muchísimo dolor, el Intendente Francisco Echarren y toda la familia municipal despide a Sebastián Traverso, joven vecino de nuestra ciudad que falleció en la mañana de hoy. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados de Sebastián, a quien le deseamos un descanso eterno”, escribieron en sus redes sociales.

Cómo fue el accidente en el que murió Sebastián Traverso

El siniestro se produjo cuando una camioneta Ford Eco Sport impactó de frente contra una Toyota Hilux. La investigación inicial apunta a una mala maniobra como desencadenante del choque. La víctima, Traverso, conducía la Ford Eco Sport e, inesperadamente, perdió el control del vehículo.

El rodado cruzó el cantero central que divide ambos sentidos de circulación y terminó colisionando contra la Toyota Hilux, que transitaba en dirección a la costa bonaerense con dos ocupantes a bordo.

Tras el impacto, los tres involucrados fueron trasladados de inmediato al Hospital Castelli. Allí, los equipos médicos confirmaron el fallecimiento de Traverso, mientras que los ocupantes de la Hilux recibieron asistencia por lesiones de distinta gravedad.

En el lugar del accidente trabajaron los Bomberos de Castelli, personal de Aubasa y ambulancias del Hospital Zonal. Durante varias horas, la calzada de la Ruta 2 permaneció reducida a un solo carril para facilitar las labores de peritaje y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

La causa quedó caratulada como “homicidio culposo” y la investigación se encuentra bajo la órbita de la fiscalía de Castelli, encabezada por Bruno Hermosa. Los peritos trabajan para determinar las circunstancias exactas del episodio y deslindar responsabilidades.

