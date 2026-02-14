En el primer fin de semana largo del año, CABA alcanzó una ocupación del 83%: cómo impactan los eventos como el de Bad Bunny

El Carnaval porteño y los shows de Bad Bunny en el estadio Más Monumental potenciaron la llegada de turistas a Buenos Aires (Jaime Olivos)

El primer fin de semana largo de 2026 en Buenos Aires coincide con los feriados de Carnaval, entre otros eventos masivos, y trae consigo un flujo turístico que marca el mejor registro de ocupación hotelera para esta fecha en los últimos cinco años.

El Ente de Turismo porteño estima que llegarán más de 119 mil visitantes, entre nacionales e internacionales, lo que representa una ocupación del 83%. El impacto económico previsto para el sector supera los 40 mil millones de pesos, según datos del Observatorio Turístico de la Ciudad.

“Este fin de semana largo representará un comienzo más que alentador para el movimiento turístico de nuestra Ciudad. El Carnaval es un acontecimiento de suma relevancia para nuestra actividad y es por eso que nos comprometimos, junto al sector privado, para generar una oferta variada y una infraestructura turística de calidad internacional”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad.

Más de 119 mil turistas nacionales e internacionales visitaron CABA, generando un impacto económico de más de 40 mil millones de pesos (Página Oficial Turismo Buenos Aires)

Durante los cuatro días del feriado, la capital argentina despliega una agenda cargada de espectáculos, festivales y actividades culturales. Entre el 13 y el 15 de febrero, el estadio Más Monumental recibe al cantante puertorriqueño Bad Bunny con tres shows de su gira “Debí tirar más fotos World Tour”, luego de su participación en el entretiempo del SuperBowl.

En paralelo, el 14 y 15, el Parque de la Ciudad se convierte en escenario de la sexta edición de Ultra Buenos Aires, festival de música electrónica en el que actúan figuras como Above & Beyond, Charlotte de Witte y Steve Angello. El dúo Sin Bandera también dice presente con dos conciertos en el Movistar Arena, el 13 y 14 de febrero, repasando los clásicos de su repertorio y presentando nuevas canciones.

El deporte tiene su espacio en el calendario con el Argentina Open, que se desarrolla entre el 7 y el 15 de febrero en el Lawn Tennis Club. Entre los nombres destacados figuran Lorenzo Musett, Joao Fonseca, Daniel Altmaier y los argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli.

Además, el lunes 16 de febrero, el Parque Deportivo Costanera Norte será sede de Summer Jam, una edición nocturna del programa Buenos Aires Extremo, con demostraciones de skate, BMX, basket 3x3 y sets de DJs.

El Carnaval porteño se extiende durante todo febrero, con un despliegue especial durante el fin de semana largo. Los corsos llegan a barrios como Boedo, Pompeya, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza, mientras que el desfile central se realiza el domingo 15 y lunes 16 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Ultra Buenos Aires, el festival de música electrónica en el Parque de la Ciudad, atrajo miles de asistentes y contribuyó al gasto turístico (Prensa Ultra Buenos Aires)

El calendario cultural se completa con el Año Nuevo Chino, que se celebra entre el 14 y el 17 de febrero en varios puntos de la ciudad, con epicentro en el Barrio Chino. El lunes 16 se despide al Año de la Serpiente y a la medianoche del martes 17 se da la bienvenida al Año del Caballo.

La avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco, suma una propuesta nocturna el sábado 14, enmarcada en el programa Corrientes no descansa. Entre las 21 y las 3, se programan shows de tango, música electrónica, proyecciones de cine al aire libre y comercios abiertos hasta la madrugada con descuentos. En el mismo espacio, la ciudad propone actividades para el Día de los Enamorados, con activaciones románticas, música en vivo y una pista de baile desde las 22:30.

Entre las alternativas tradicionales, los paseos en catamarán de Sturla viajes conectan Puerto Madero y La Boca, con información sobre la naturaleza y la historia de la ciudad y vistas desde el río. El Bus Turístico mantiene sus frecuencias regulares de 15 y 30 minutos, bajo la modalidad hop-on hop-off, con tickets de 24 o 48 horas.

El Argentina Open reunió a destacados tenistas internacionales y nacionales, fortaleciendo la agenda deportiva de la ciudad durante febrero

Buenos Aires ofrece 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos. La ciudad fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027, en reconocimiento a su papel en la organización y promoción de eventos.

El sector del entretenimiento representa el 1,2% del Valor Agregado Bruto de la Ciudad y sostiene 85.000 empleos, el 3,1% del total en el distrito. Un festival de dos días como Ultra Buenos Aires puede generar entre 10.000 y 17.000 millones de pesos de impacto económico y hasta 9.000 empleos directos.

El 89% de los vecinos reconoce que los eventos impulsan el turismo y el 62% de los turistas menciona la oferta de entretenimiento como motivo de su elección.